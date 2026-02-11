Všetky predajne sa zatvorili, z veľkej siete ostala iba jediná. Známy predajca teraz hlási ďalšiu veľkú zmenu

Reprofoto: YouTube (PGS)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Celý segment si na Slovensku prešiel náročným obdobím, z trhu prakticky zmizli dve známe značky. Zákazníci sa teraz dočkali ďalšej zmeny.

Ešte v máji minulého roka sme vás informovali o tom, že zo slovenských nákupných centier zmizli predajne známej značky PGS, predtým známej ako ProGamingShop. Zo siete viac ako 20 predajní ostala iba jediná, pričom aj tá bola nedávno istý čas zatvorená. Dôvod však bol v tomto prípade iný.

Herná značka PGS totiž prešla do portfólia veľkej skupiny Smarty. Tá už skôr prebrala aj predajne inej známej spoločnosti – Brloh. Na Slovensku sa tak skončila ďalšia veľká viac ako 20-ročná etapa.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Slováci zjedli 6 miliónov mäsových guľôčok. Ikea hlási úspešný rok, pomohlo jej gastro či online nákupy
2.
Na Slovensko prichádza nový veľký reťazec. Láka na stabilne nízke ceny a známy sortiment
3.
Slováci budú nakupovať v ďalšom novom obchodnom centre. Kaufland či Action tu doplnia ďalšie značky
Zobraziť všetky články (279)

Odvetvie sa zmenilo

Jediná slovenská predajňa PGS ostala po veľkom zatváraní v bratislavskom nákupnom centre Nivy. Zástupcovia firmy vtedy hovorili o nutnej potrebe optimalizácie, ktorá sa dotkla drvivej väčšiny niekdajšej predajne siete. Podľa dostupných správ malo PGS v roku 2023 ešte 22 otvorených kamenných predajní. Tie mohli herní nadšenci nájsť naprieč celou krajinou od Bratislavy cez Trenčín, Žilinu, Banskú Bystricu, Poprad, Spišskú Novú Ves až po Košice.

Dôvody boli zrejmé – celé herné odvetvie sa transformovalo počas pandémie covidu, ktorá urýchlila prechod do e-commerce sektora. Zákazníci tak skôr preferovali nákup cez internet, čo zrejme poznačilo návštevnosť a tak aj rentabilnosť kamenných prevádzok. Tie boli kedysi známe pre svoju komunitnú atmosféru a poradenstvo ako v oblasti herného sveta, tak aj v oblasti technológií.

Posilnenie internetového predaja bolo logickým krokom, no ani to pravdepodobne neznamenalo úplný reštart po značných finančných stratách.

Ilustračná foto: Unsplash

Nový začiatok

V uplynulom období sme si pri návšteve bratislavského shoppingu všimli, že prevádzka PGS bola zatvorená a v jej interiéri prebiehali práce. Ľudia prítomní na predajni nám uviedli, že nejde o jej zatvorenie, ale o rekonštrukciu, pričom viac detailov neprezradili. Ako teraz vyplýva z oznamu na oficiálnom webe spoločnosti, dôvodom bola zmena prevádzkovateľa.

Tým sa najnovšie stala firma Smarty, ktorá v minulosti postupne prebrala aj všetky pobočky iného známeho herného obchodu – Brlohu. Prostredníctvom tejto akvizície sa tak spoločnosť stala takpovediac jediným významným subjektom v gamingovom segmente na Slovensku. PGS na svojej stránke ďalej deklaruje, že jej zákazníci o nič neprídu, práve naopak. Rozširuje sa portfólio výdajných miest a tiež produktov.

Predajne s logom Smarty ďalej nájdeme v bratislavských nákupných centrách Avion a Eurovea, ako tiež v Banskej Bystrici, Nitre, Trnave a v Košiciach.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensku vyrastie nové obchodné centrum. Do menšej obce mieri Billa, pribudnú aj ďalšie prevádzky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac