Všetky predajne sa zatvorili, z veľkej siete ostala iba jediná. Známy predajca teraz hlási ďalšiu veľkú zmenu

Ešte v máji minulého roka sme vás informovali o tom, že zo slovenských nákupných centier zmizli predajne známej značky PGS, predtým známej ako ProGamingShop. Zo siete viac ako 20 predajní ostala iba jediná, pričom aj tá bola nedávno istý čas zatvorená. Dôvod však bol v tomto prípade iný.
Herná značka PGS totiž prešla do portfólia veľkej skupiny Smarty. Tá už skôr prebrala aj predajne inej známej spoločnosti – Brloh. Na Slovensku sa tak skončila ďalšia veľká viac ako 20-ročná etapa.
Odvetvie sa zmenilo
Jediná slovenská predajňa PGS ostala po veľkom zatváraní v bratislavskom nákupnom centre Nivy. Zástupcovia firmy vtedy hovorili o nutnej potrebe optimalizácie, ktorá sa dotkla drvivej väčšiny niekdajšej predajne siete. Podľa dostupných správ malo PGS v roku 2023 ešte 22 otvorených kamenných predajní. Tie mohli herní nadšenci nájsť naprieč celou krajinou od Bratislavy cez Trenčín, Žilinu, Banskú Bystricu, Poprad, Spišskú Novú Ves až po Košice.
Dôvody boli zrejmé – celé herné odvetvie sa transformovalo počas pandémie covidu, ktorá urýchlila prechod do e-commerce sektora. Zákazníci tak skôr preferovali nákup cez internet, čo zrejme poznačilo návštevnosť a tak aj rentabilnosť kamenných prevádzok. Tie boli kedysi známe pre svoju komunitnú atmosféru a poradenstvo ako v oblasti herného sveta, tak aj v oblasti technológií.
Posilnenie internetového predaja bolo logickým krokom, no ani to pravdepodobne neznamenalo úplný reštart po značných finančných stratách.
Nový začiatok
V uplynulom období sme si pri návšteve bratislavského shoppingu všimli, že prevádzka PGS bola zatvorená a v jej interiéri prebiehali práce. Ľudia prítomní na predajni nám uviedli, že nejde o jej zatvorenie, ale o rekonštrukciu, pričom viac detailov neprezradili. Ako teraz vyplýva z oznamu na oficiálnom webe spoločnosti, dôvodom bola zmena prevádzkovateľa.
Tým sa najnovšie stala firma Smarty, ktorá v minulosti postupne prebrala aj všetky pobočky iného známeho herného obchodu – Brlohu. Prostredníctvom tejto akvizície sa tak spoločnosť stala takpovediac jediným významným subjektom v gamingovom segmente na Slovensku. PGS na svojej stránke ďalej deklaruje, že jej zákazníci o nič neprídu, práve naopak. Rozširuje sa portfólio výdajných miest a tiež produktov.
Predajne s logom Smarty ďalej nájdeme v bratislavských nákupných centrách Avion a Eurovea, ako tiež v Banskej Bystrici, Nitre, Trnave a v Košiciach.
