Diskontný ruský reťazec Mere prichádza na Slovensko. Predajňu otvára v krajskom meste, láka rovnakým mottom ako Biedronka

Príchod ruského diskontu na tuzemský trh sa rieši už niekoľko rokov. Ako sa zdá, svoju púť u nás odštartuje krajským mestom priamo v srdci Slovenska.

Bolo to ešte začiatkom roka 2022, keď sme vás prvý raz informovali o možnej expanzii reťazca Mere. Ten sa medzičasom rozšíril u našich susedov v Českej republike a ako sa zdá, podobné plány sa chystá naplniť aj u nás.

Ruská sieť obchodov sa chce na Slovensku presadiť nízkymi cenami a svoje predajne štandardne prevádzkuje v koncepte takzvaného tvrdého diskontu. V praxi to znamená, že tovar je vyložený zväčša na paletách a ako v minulosti uviedli zástupcovia spoločnosti, reťazec šetrí aj na ďalších prvkoch tak, aby dokázal stlačiť konečné ceny čo najnižšie.

Slovenskí spotrebitelia diskonty vyhľadávajú, a preto nebolo prekvapením, že sa Mere obzeralo aj po tuzemskom trhu. Po počiatočných informáciách však prišlo dlhé odmlčanie a téma sa naposledy otvorila začiatkom tohto roka. Informácie z januára naznačovali, že reťazec hľadá vhodné lokality na otvorenie prvých pobočiek. V posledných dňoch sa už navyše objavili indície, podľa ktorých lacný obchod mieri do Banskej Bystrice.

Predajňa na známej adrese

Portálu interez sa predajňu podarilo nájsť. Nachádzať sa bude na Námestí Ľudovíta Štúra v tesnom susedstve fastfoodovej siete McDonald’s. V relatívne blízkom okolí je tiež populárne nákupné centrum Europa SC.

Na budove sa už nachádzajú bannery s logom spoločnosti, na dverách je nalepená informačná tabuľa s otváracími hodinami a Mere už má pri objekte aj vyhradené parkovacie miesta. Zaujímavosťou je, že reťazec pri vstupe zákazníkov láka rovnakým sloganom ako Biedronka – „nízke ceny každý deň“. Zároveň nejde o žiadne prekvapenie, nakoľko Mere s touto frázou funguje aj na českom trhu.

Prevádzkovateľom predajní by mala byť firma ChainStores SK s. r. o., ktorá pred časom na portáli Profesia.sk inzerovala pracovnú ponuku pre predavačku.

V danej ponuke nebola špecifikovaná značka predajcu ani žiadne bližšie informácie o reťazci. Jediným indikátorom bola okrem samotnej firmy ChainStores SK kolónka so stručnou charakteristikou spoločnosti. Inzerent tu uviedol: „Obchod s nízkou cenou“. Ponúkaný plat bol na úrovni 1 300 eur a očakávaný termín nástupu bol určený na 15. septembra.

Foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Z verejne dostupných zdrojov sa nám však nepodarilo zistiť, kedy by mala byť predajňa otvorená a nenašli sme ani žiadne promo materiály či stránky, ktoré by otváranie propagovali.

Kontroverzné pozadie

Kým slovenská expanzia je zatiaľ iba v plienkach, pomerne rozšírenú sieť už diskont má v susednej Českej republike. Podľa dostupných informácií prevádzkuje predajne v mestách Bruntál, Most, Příbram, Písek, Plzeň, Jihlava, Karlove Vary a Ústí nad Labem.

Na druhej strane, v českých médiách sa okrem správ o nových pobočkách riešilo aj majiteľské pozadie spoločnosti a kontroverzné mená v jej štruktúre.

Podľa portálu PageNotFound.cz z dostupných informácií a verejných registrov vyplýva, že za Mere majú stáť bratia Shnayderovci, ktorých Ukrajina opakovane zaradila na sankčný zoznam a označila ich za bezpečnostnú hrozbu. Ďalej sa v rámci firmy spomínajú napríklad platby v kryptomenách, ktoré si Rusi obľúbili hlavne po začatí vojny na Ukrajine.

Česká mutácia spoločnosti sa pre portál vyjadrila, že ide o špekulácie a nepodložené informácie. Tak či onak, Mere neprežívalo od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine ľahké obdobie, nakoľko s ním prerušilo obchodné väzby niekoľko dodávateľov a v niektorých krajinách ako Poľsko či Belgicko musel reťazec zmeniť názov na MyPrice.

Nahlásiť chybu v článku

