Lacný ruský reťazec mieri do ďalších regiónov. Nové predajne bude chcieť otvárať aj na východnom Slovensku

Bolo to ešte začiatkom roka 2022, keď sme vás prvý raz informovali o možnej expanzii reťazca Mere. Ten medzičasom otvoril viacero prevádzok u našich susedov v Českej republike a ako sa zdá, podobné plány má aj na Slovensku.
V praxi ide o koncept takzvaného tvrdého diskontu, čo znamená, že tovar je vyložený zväčša na paletách a ako v minulosti uviedli zástupcovia spoločnosti, reťazec šetrí aj na ďalších prvkoch tak, aby dokázal stlačiť konečné ceny čo najnižšie.
Manažér rozvoja siete
Prevádzkovateľom slovenskej siete Mere by podľa dostupných správ mala byť firma ChainStores SK, ktorá figuruje aj pri banskobystrickej predajni (zatiaľ jedinej otvorenej pobočke na Slovensku, pozn. red.). Spoločnosť tiež na pracovnom portáli Profesia.sk inzeruje pracovné ponuky, pričom už počas októbra hľadala manažérov rozvoja siete pre štyri krajské mestá – Trnavu, Trenčín, Nitru a Žilinu.
Ako vyplýva z najnovšej zverejnenej ponuky, rovnakú pozíciu obsadzuje aj v Košiciach. To by malo znamenať, že sa bude okolo východoslovenskej metropoly snažiť nájsť vhodné priestory pre nové potenciálne pobočky. Práve tieto procesy má na starosti manažér rozvoja siete. Ponúkaný plat začína na úrovni 1 300 eur s možnými dodatočnými odmenami.
Kontroverzné pozadie
Kým slovenská expanzia je zatiaľ iba v plienkach, pomerne rozšírenú sieť už diskont má v susednej Českej republike. Podľa dostupných informácií prevádzkuje predajne v mestách Bruntál, Most, Příbram, Písek, Plzeň, Jihlava, Karlove Vary a Ústí nad Labem.
Na druhej strane, v českých médiách sa okrem správ o nových pobočkách riešilo aj majiteľské pozadie spoločnosti a kontroverzné mená v jej štruktúre.
Podľa portálu PageNotFound.cz z dostupných informácií a verejných registrov vyplýva, že za Mere majú stáť bratia Shnayderovci, ktorých Ukrajina opakovane zaradila na sankčný zoznam a označila ich za bezpečnostnú hrozbu. Ďalej sa v rámci firmy spomínajú napríklad platby v kryptomenách, ktoré si Rusi obľúbili hlavne po začatí vojny na Ukrajine.
Česká mutácia spoločnosti sa pre portál vyjadrila, že ide o špekulácie a nepodložené informácie. Tak či onak, diskont Mere neprežíval od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine ľahké obdobie, nakoľko s ním prerušilo obchodné väzby niekoľko dodávateľov a v niektorých krajinách ako Poľsko či Belgicko musel reťazec zmeniť názov na MyPrice.
