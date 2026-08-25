Známa značka končí v dvoch nákupných centrách. Nevylučuje ďalšie zatváranie a hovorí o dôvodoch

Predajňa Intersport v Petržalke

Foto: Facebook (Intersport Slovensko)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Veľká sieť predajní optimalizuje svoje slovenské podnikanie a končí v dvoch bratislavských obchodných centrách.

Intersport patrí medzi globálne najrozšírenejších obchodníkov špecializujúcich sa na predaj športových potrieb, oblečenia a obuvi. Značné zastúpenie má aj na Slovensku, kde podľa oficiálneho webu prevádzkuje viac ako 30 pobočiek. Toto portfólio sa nedávno zúžilo o predajňu v bratislavskom Auparku, pričom v hlavnom meste to reťazec balí aj na ďalšej adrese.

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Ako sa nám podarilo zistiť, finálny výpredaj aktuálne prebieha v petržalskej OC Galéria. Táto predajňa definitívne zatvorí svoje brány na konci augusta, pričom v Bratislave tak ostanú ešte tri predajne – Avion, Bory a Nivy. Pobočka v Auparku skončila na konci apríla.

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O budúcnosti siete, ako aj o dôvodoch zatvárania nám viac prezradili aj zástupcovia značky na Slovensku.

Koniec v Žiline či v Bratislave

Logo Intersport dnes svieti prakticky v každom veľkom slovenskom meste a regionálne zastúpenie má s výnimkou južného Slovenska takmer v každom kúte krajiny. Globálne značka pôsobí vo viac ako 40 krajinách sveta a prevádzkuje zhruba 5 300 pobočiek.

Zaujímavé je, že biznis model Intersportu je postavený na družstevnom formáte. Nejde teda o takzvaného vertikálneho filialistu, ktorý vlastnú sieť pobočiek riadi a financuje z jedného centra a predajne sú priamymi filiálkami materskej firmy.

Naopak, jednotlivé predajne pod značkou Intersport patria samostatným lokálnym obchodníkom alebo regionálnym franšízantom. Tí využívajú silnú značku, marketing či nákupné podmienky, pričom poznajú špecifiká svojej klientely a dokážu im na mieru prispôsobiť aj tovar.

Takýto koncept využíva predajca aj na Slovensku, ktorého sieť sa v uplynulých mesiacoch zmenšila o niekoľko prevádzok. Počas minuloročného septembra skončila predajňa v žilinskom obchodnom centre Dubeň, ktorej majiteľ otvorene poukázal na konsolidačný tlak. „Urobili sme všetko, čo sa dalo, no nakoniec sme museli v dôsledku narastajúceho počtu konsolidačných opatrení pristúpiť k ukončeniu jej prevádzky,“ napísal vo facebookovom príspevku.

Zatvorená žilinská predajňa Intersport
Zatvorená predajňa v Žiline. Foto: Facebook (Intersport Dubeň)

V apríli tohto roka následne ukončila svoje pôsobenie aj pobočka v bratislavskom nákupnom centre Aupark, ktorá oznámila likvidačné výpredaje a následný definitívny koniec. Najnovšie sa k rovnakému kroku uchýlil aj prevádzkovateľ predajne v OC Galéria Petržalka.

Začal sa tvrdý konkurenčný boj

Viac o dianí nám povedali aj zástupcovia slovenského Intersportu, ktorí poukazujú na vyššie náklady, ako aj nové podmienky na európskom trhu. Ako hlavný dôvod zatvorenia dvoch bratislavských predajní uviedli potrebnú optimalizáciu z dôvodu vysokých personálnych a prevádzkových nákladov. Zároveň potvrdili, že uvedené dve pobočky chcú zlúčiť do jednej novej.

V petržalskej Galérii prehodnotili tiež smerovanie komplexu, zloženie nájomcov a ďalšie kritériá. Ako pre portál interez uviedli, nevylučujú ani ďalšie zatváranie slovenských pobočiek, ktoré by mohli súvisieť s dianím v spoločnosti.

Naša materská spoločnosť Intersport Austria, ktorá realizuje náš koncept okrem Slovenska aj v Rakúsku, Maďarsku a Čechách, v nedávnej dobe zrealizovala akvizíciu Intersport Slovinsko, pod ktorú patria krajiny bývalej Juhoslávie a Albánsko. Tým sme sa ako Slovensko dostali do tvrdého konkurenčného boja práve s týmito krajinami o umiestnenie investícií našich partnerov,“ objasnil Peter Andel z Intersportu.

Podľa Andela môže tento krok smerovať k tomu, že partneri presunú niektoré svoje investície do krajín, ktoré ponúkajú výhodnejšie podnikateľské prostredie.

Naši slovenskí partneri – investori budú pri vypršaní nájomných kontraktov konfrontovaní s alternatívou presunúť svoje aktivity do krajín s významne nižšou daňou z príjmu právnických osôb a výrazne rýchlejšou návratnosťou, čo v konečnom dôsledku môže viesť k zatvoreniu niektorých predajní,“ avizoval Andel. Ako ale dodal, ukončenie aktivít jedného partnera otvára možnosti pre iného, ktorý by mohol uplatniť synergický efekt.

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