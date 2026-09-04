Veľmi zlé správy pre vodičov, radšej sa posaďte: Ceny palív ešte porastú, odborník vysvetľuje dôvody

Aktuálne ceny benzínov počas 35. týždňa zaznamenali priemerné výkyvy, o tri centy za liter. Spotrebitelia platili za základný benzín aj prémiové druhy najvyššie ceny za posledné štyri týždne. Obyčajná nafta sa medzitýždňovo predávala drahšie o 2,1 centa, zostala na úrovni maxím od novembra 2022. Prémiové druhy medzitýždňovo zdraželi o 1,8 centa za liter, ceny boli najvyššie za viac ako 2,5 roka. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
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Spotrebitelia platili v priemere za obyčajný benzín 1,753 eura za liter (+2,9 centa) a prémiové benzíny 1,949 eura za liter (+3 centy). Základná nafta stála 1,883 eura za liter (medzitýždňovo +2,1 centa) a liter prémiovej nafty 2,079 eura (+1,8 centa). Priemerný medzitýždňový cenový výkyv bol v roku 2026 na hodnote plus-mínus 2,8 centa za liter.
Aktuálne ceny pohonných látok zostali vyššie ako pred rokom, benzín o 15,6 %, prémiový benzín o 13,2 %, nafta o 31,3 % a prémiová nafta o 27,4 %. Cena základného benzínu na Slovensku bola počas 35. týždňa o 10,1 % (19,7 centa) nižšia, ako bol priemer EÚ, cena obyčajnej nafty bola nižšia o 7,7 % (15,6 centa).
Ak si myslíte, že ceny na pumpách sú už teraz neznesiteľné, máme pre vás veľmi zlé správy. V najbližších týždňoch by mal pokračovať tlak na rast cien pohonných látok. Uviedol to analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš.
Prečo sa to deje?
„Situácia na trhu s hotovými palivami zostáva mimoriadne napätá. Európa čelí obmedzenej dostupnosti palív z viacerých smerov súčasne. Dodávky z Blízkeho východu komplikuje situácia v Hormuzskom prielive, zatiaľ čo ruskú výrobu a export obmedzujú útoky na rafinérie. Európa síce výpadky čiastočne nahrádza vyšším dovozom z iných regiónov, ponuka však zostáva napätá,“ priblížil Greguš.
„V najbližších týždňoch preto očakávame pokračovanie tlaku na rast cien pohonných látok. Výraznejší môže byť práve pri nafte, keďže časť aktuálneho rastu veľkoobchodných cien sa do cien na slovenských čerpacích staniciach ešte len môže premietnuť,“ dodal.
Pri benzíne môže podľa neho ďalšie zdražovanie čiastočne tlmiť koniec hlavnej motoristickej sezóny a postupné oslabovanie sezónneho dopytu. Priestor na výraznejšie zlacnenie by otvorila najmä geopolitická deeskalácia, obnovenie stabilnejších dodávok cez Hormuzský prieliv a zlepšenie situácie v rafinérskom sektore. Dovtedy zostávajú riziká vychýlené skôr smerom k vyšším cenám.
„Za rastom stojí kombinácia opätovného zdraženia ropy a napätej situácie na trhu s hotovými palivami. Ropa Brent sa po obnovenej eskalácii na Blízkom východe vrátila k úrovni 95 USD za barel. Ešte výraznejší pohyb však vidíme na trhu s hotovými palivami, kde európska rafinérska marža pri nafte vystúpila na rekordných viac ako 80 USD za barel, pričom len počas jediného dňa vzrástla o 7,5 %. Za prudkým rastom stojí kombinácia obmedzených dodávok z Blízkeho východu a výpadkov ruskej produkcie,“ spresnil.
„V porovnaní so susednými krajinami zostáva Slovensko približne v strede regiónu. Najvýraznejšou výnimkou je Poľsko, kde sú benzín aj nafta naďalej výrazne lacnejšie než na Slovensku. Benzín je lacnejší aj v Česku a Maďarsku, zatiaľ čo Rakúsko zostáva drahšie. Pri nafte je situácia priaznivejšia – Slovensko je lacnejšie než Česko a Rakúsko, no drahšie než Poľsko a Maďarsko,“ dodal analytik XTB.
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