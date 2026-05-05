Obľúbený diskont zatvorí vyše 300 predajní. Prvá skončila už aj u našich susedov

Nemecký gigant KiK mení stratégiu a namiesto kvantity stavil na ziskovosť. Do konca roka 2026 plánuje zoškrtať počet svojich predajní, zrušiť sa majú stovky z nich. Zmeny sa pritom nedotknú iba materského Nemecka.
Do konca roka 2026 plánuje reťazec podľa portálu Bild v Európe zatvoriť približne 300 nerentabilných predajní. Keďže spoločnosť zároveň plánuje otvoriť zhruba 75 nových pobočiek v perspektívnejších lokalitách, čistý úbytok sa zastaví na čísle 225. Celkový počet európskych predajní sa tak ustáli na hranici 4 000. Iba prednedávnom sa pritom vravelo o rušení približne 50 pobočiek.
Aktuálna situácia má za cieľ zvýšiť celkovú profitabilitu koncernu. Hoci sa zoznamy rušených predajní v nemeckých médiách priebežne dopĺňajú, spoločnosť zdôrazňuje, že cieľom nie je útlm značky, ale jej ozdravenie. V zostávajúcich lokalitách sa KiK plánuje sústrediť na zlepšenie nákupného zážitku a udržanie pozície lídra v segmente diskontného predaja. Nášho a českého trhu sa to týkať nemalo, situácia sa však zmenila aj u našich susedov.
Prvá predajňa „padla“ aj v Česku
Situácia v strednej Európe je v porovnaní s Nemeckom výrazne pokojnejšia. V Českej republike, kde má KiK viac ako 230 predajní, sa proces optimalizácie podľa portálu CNN rozbehol koncom apríla 2026. Prvou obeťou reštrukturalizácie sa stala pobočka v nákupnej galérii v Písku na Hradišťskej ulici, ktorá svoju činnosť ukončila veľkým výpredajom. Druhá predajňa v rovnakom meste však zostáva otvorená.
„Optimalizácia predajnej siete, o ktorej sa momentálne hovorí v európskom kontexte, sa českého a slovenského trhu dotkne len obmedzene. V tomto roku plánujeme zníženie počtu predajní len v jednotkách,“ uviedol pre portál e15 konateľ pre Česko a Slovensko Martin Šatný. Predajne však nekonkretizoval.
Vedenie spoločnosti otvorene priznáva, že súčasné kroky sú reakciou na chyby z minulosti. Finančný riaditeľ Christian Kümmel pre Bild uviedol, že stratégia expanzie bola v posledných rokoch príliš agresívna a nie vždy efektívna.
Mnohé predajne boli situované príliš blízko seba, niekedy dokonca vo vzdialenosti menšej ako jeden kilometer, čo viedlo k vzájomnému znižovanie tržieb. Pôvodný predpoklad, že každá nová predajňa automaticky prinesie násobne viac zákazníkov, sa v praxi nepotvrdil.
Nemecký denník Bild zároveň pripomína, že retailový gigant predznamenal tieto čistky už koncom minulého leta. Trh s lacným tovarom je totiž preplnený. KiK v klasických nákupných parkoch stráca dych v súboji s dravými značkami ako Pepco či Action, a situáciu mu masívne komplikuje aj boom čínskych nákupných aplikácií na čele s Temu.
Spoločnosť KiK prevádzkuje viac ako 4200 pobočiek v 14 krajinách a zamestnáva viac ako 32 000 ľudí. Na našom trhu mala spoločnosť v roku 2024 podľa portálu Finstat tržby presahujúce 64 miliónov eur, dokázali ich premeniť na zisk približne 1,18 milióna eur.
