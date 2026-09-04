Život môžete zachrániť aj vy: Zapojili sme sa do jednoduchej výzvy, stačí napísať pár slov

Osoba v ťažkej situácii a screen z webu Reasons to Stay

Foto: Pexels/ reprofoto Reasons to Stay

Petra Sušaninová
Každý sa môže ocitnúť v situácii, ktorá v ňom vyvoláva tie najhoršie myšlienky.

Hoci sa človek usmieva, za tým úsmevom sa môže ukrývať nesmierna bolesť. Možno niekto práve prežíva stratu, ktorá mu pripadá neznesiteľná. Inému sa zas môže zdať ťarcha celého sveta priveľká a pýta sa, dokedy to ešte zvládne. Hoci nedokážeme všetko vyriešiť lusknutím prsta, môžeme tu pre ľudí byť, dokonca aj pre tých na opačnom konci sveta.

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Svetielko nádeje

Americká organizácia NAMI (National Alliance of Mental Illness) už roky každý september organizuje Suicide Prevention Month, teda mesiac prevencie samovrážd. V kalendári zas nájdete Svetový deň prevencie samovrážd, ktorý pripadá na 10. september.

Niet pochýb o tom, že je to náročná téma a nehovorí sa o nej ľahko. No nemali by sme pred ňou zatvárať oči. Svoje o strate vie aj muž menom Ben West. V roku 2018 prišiel o svojho mladšieho brata Sama po tom, ako si siahol na život.

Ben sa rozhodol vziať jednu z najnáročnejších situácií v jeho živote a využiť ju na pomoc iným. Založil webovú stránku Reasons to Stay (v preklade Dôvody ostať). Jej cieľom bolo doručovať listy od ľudí iným, ktorí sa ocitli v podobnej situácii ako Sam. Takým, ktorí potrebujú svetielko nádeje, niekoľko povzbudivých slov.

 

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A post shared by Ben West (@iambenwest)

Jednoduchá vec zachraňuje životy

V jednom zo svojich videí na instagrame sa Ben so slzami v očiach podelil o správu, že web má zmysel a naozaj môže zachraňovať životy. Hoci nie je riešením na všetky problémy a ľudí, ktorí ho navštívia, čaká ešte dlhá a neraz neľahká cesta, Ben môže s istotou potvrdiť, že už niekoho podnietil k tomu, aby ostal na svete o niečo dlhšie.

Sama sa zachrániť nepodarilo, no iných ľudí áno. Sociálne siete dokážu byť vskutku krutým miestom, no dokážu byť zároveň aj tým najlepším a pomôcť niekomu prekonať najnáročnejšie chvíle v živote. V súčasnosti ľudia napísali takmer 108 000 listov. Prečítalo si ich viac ako 5 miliónov návštevníkov webu. 86 % návštevníkov priznalo, že po tom, ako si prečítali list od neznámeho cudzinca, ktorý ich chcel podporiť, sa cítili lepšie.

Zapojili sme sa aj my

Do projektu sme sa zapojili aj my. „Ahoj. Viem, že život je momentálne náročný. Máš toho vyše hlavy, všetko sa zdá byť ťažké, smutné a osamelé. Možno sa pýtaš, aký to má vôbec zmysel. Ver však, že má. A prídu krajšie časy a je nesmierne dôležité, aby si to dovtedy vydržal. Nech sa deje čokoľvek, nie si v tom sám,“ napísali sme.

Online listy môžete písať, ale aj čítať v rôznych jazykoch. Okrem anglického je v súčasnosti na webe dostupný napríklad aj český jazyk. Ak na web prichádzate ako niekto, kto si list chce prečítať, vyberať si môžete z viacerých tém. Pripravené sú listy pre ľudí, ktorí prechádzajú stratou a smútením, ale aj pre takých, ktorí majú pocit osamelosti, sú smutní alebo ich trápi úzkosť.

Ilustračná foto listu
Ilustračná foto: Pexels

Ako sme už spomínali, listy môžu pomôcť aj ľuďom, ktorí uvažujú nad tým, že si siahnu na život. Listy môžu ľudia aj pravidelne dostávať do mailu. „Keď sa ti svet zdá ťažký, milé slovo môže veľa zmeniť. Dostávaj anonymné listy od ľudí, ktorí si tým prešli. Žiadny tlak, žiadny spam – len tichá pripomienka, že nie si sám,“ hlási Reasons to Stay.

Stačí niekoľko slov

Čo sa písania listov týka, nemusí ísť o žiadnu náročnú literárnu prácu. Stačí napísať niekoľko úprimných slov od srdca, ktorými niekomu vyjadríte podporu. Listy sú anonymné, no môžu sa dostať k niekomu, kto to práve naozaj potrebuje.

Napísať jeden list nám zabralo len niekoľko minút. Web nás upozornil, že predtým, ako sa list dostane k čitateľovi, môže prejsť ešte menšími úpravami, no jeho podstata ostáva nezmenená. Nikdy neviete, kedy práve pár slov od vás môže niekomu zmeniť život, podporiť ho, aby vyhľadal odbornú pomoc a dostal sa na správnu cestu.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
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