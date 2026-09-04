Najväčšie prepúšťanie od čias pandémie. Napriek rekordnému roku príde o prácu 3 300 ľudí

Uber oznámil jedno z najväčších prepúšťaní vo svojej histórii. O prácu príde približne 3 300 zamestnancov, čo predstavuje asi desatinu jeho firemnej pracovnej sily. Firma však tvrdí, že dôvodom nie je slabší biznis. Práve naopak, pripravuje sa na ďalšiu veľkú etapu svojho fungovania.
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Ide o najväčšie prepúšťanie v Uberi od obdobia pandémie. Tentoraz však nejde o reakciu na prudký prepad záujmu o jazdy. Generálny riaditeľ Dara Khosrowshahi zamestnancom oznámil, že Uber v posledných rokoch výrazne vyrástol a jeho podnikanie funguje dobre. Rast však podľa neho priniesol aj priveľa organizačnej zložitosti. Informovala o tom agentúra Reuters.
Menej manažérov a jednoduchšiu štruktúru
Uber chce po novom fungovať s menším počtom riadiacich vrstiev. Spoločnosť plánuje znížiť počet zamestnancov, ktorí sú od generálneho riaditeľa vzdialení sedem a viac organizačných úrovní, približne o pätinu. Výrazne sa má zmenšiť aj počet takzvaných mikro-tímov. Ide o tímy, v ktorých má manažér iba jedného alebo dvoch priamych podriadených.
Uber chce ich počet znížiť približne o polovicu. Spoločnosť zároveň spojí niektoré tímy, ktoré doteraz fungovali oddelene. Týka sa to napríklad oblastí spojených s reštauráciami, maloobchodom a priamymi doručovacími službami. Cieľom je podľa vedenia obmedziť množstvo času, ktorý zamestnanci trávia koordináciou a riadením, a presunúť viac kapacít k samotnému vývoju a službám.
Nie je to náhrada ľudí umelou inteligenciou
Hoci sa Uber podobne ako množstvo ďalších technologických spoločností výrazne sústreďuje na umelú inteligenciu, firma svoje aktuálne prepúšťanie oficiálne nevysvetľuje tým, že by AI priamo nahrádzala 3 300 zamestnancov. Hlavným argumentom je zjednodušenie organizačnej štruktúry a odstránenie nadbytočných manažérskych vrstiev.
AI však v stratégii Uberu zohráva čoraz väčšiu úlohu. Reuters zároveň upozorňuje, že náklady na umelú inteligenciu rastú a Uber mal podľa dostupných informácií vyčerpať svoj rozpočet na AI na rok 2026 už počas prvých štyroch mesiacov roka.
Stávka na robotaxi
Pre budúcnosť Uberu je však oveľa dôležitejšie niečo iné než samotné prepúšťanie. Firma sa pripravuje na obdobie, keď by časť jázd nemuseli zabezpečovať klasickí vodiči, ale autonómne vozidlá. Uber chce v najbližších rokoch investovať viac ako 10 miliárd dolárov do autonómnej dopravy.
Spoločnosť pritom nechce nevyhnutne vyrábať vlastné robotaxi. Jej ambíciou je vybudovať platformu, cez ktorú budú autonómne vozidlá fungovať podobne ako dnešní vodiči. Uber tak môže zostať sprostredkovateľom jázd aj v prípade, že sa samotné vozidlá postupne zbavia ľudských vodičov. Spoločnosť pritom čelí konkurencii spoločností ako Waymo či Tesla, ktoré sa snažia presadiť práve v oblasti autonómnej dopravy.
Rok 2025 bol mimoriadne silný
Prepúšťanie prichádza v období, keď Uber rozhodne nevyzerá ako firma v problémoch. V roku 2025 dosiahol Uber tržby 52,0 miliardy dolárov, čo predstavovalo medziročný rast o 18 %. Hrubé rezervácie, teda celková hodnota peňazí, ktoré cez platformu prešli, stúpli na 193,5 miliardy dolárov. Výrazne rástol aj počet zákazníkov.
Uber mal v priemere 202 miliónov aktívnych používateľov mesačne, medziročne o 18 % viac. Počet jázd sa zvýšil o 20 % na 13,57 miliardy. Firma zároveň vykázala čistý zisk približne 10,1 miliardy dolárov.
V oblasti prepravy konkuruje spoločnostiam ako Bolt, Lyft, DiDi či Ola. Najväčšou tradičnou konkurenciou v USA zostáva Lyft, ktorý v roku 2025 dosiahol tržby 6,32 miliardy dolárov, medziročne o 9 % viac. V Európe je pre Uber mimoriadne dôležitým konkurentom najmä Bolt, ktorý má veľmi silnú pozíciu aj na Slovensku.
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