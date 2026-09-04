Najväčšie prepúšťanie od čias pandémie. Napriek rekordnému roku príde o prácu 3 300 ľudí

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
Uber prepustí približne 3 300 zamestnancov napriek tomu, že jeho tržby a počet zákazníkov výrazne rastú. Firma sa pripravuje na veľkú technologickú zmenu.

Uber oznámil jedno z najväčších prepúšťaní vo svojej histórii. O prácu príde približne 3 300 zamestnancov, čo predstavuje asi desatinu jeho firemnej pracovnej sily. Firma však tvrdí, že dôvodom nie je slabší biznis. Práve naopak, pripravuje sa na ďalšiu veľkú etapu svojho fungovania.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Ide o najväčšie prepúšťanie v Uberi od obdobia pandémie. Tentoraz však nejde o reakciu na prudký prepad záujmu o jazdy. Generálny riaditeľ Dara Khosrowshahi zamestnancom oznámil, že Uber v posledných rokoch výrazne vyrástol a jeho podnikanie funguje dobre. Rast však podľa neho priniesol aj priveľa organizačnej zložitosti. Informovala o tom agentúra Reuters.

Menej manažérov a jednoduchšiu štruktúru

Uber chce po novom fungovať s menším počtom riadiacich vrstiev. Spoločnosť plánuje znížiť počet zamestnancov, ktorí sú od generálneho riaditeľa vzdialení sedem a viac organizačných úrovní, približne o pätinu. Výrazne sa má zmenšiť aj počet takzvaných mikro-tímov. Ide o tímy, v ktorých má manažér iba jedného alebo dvoch priamych podriadených.

Uber vodič
https://www.interez.sk/?p=843512&preview=1&_ppp=d6c348544e

Uber chce ich počet znížiť približne o polovicu. Spoločnosť zároveň spojí niektoré tímy, ktoré doteraz fungovali oddelene. Týka sa to napríklad oblastí spojených s reštauráciami, maloobchodom a priamymi doručovacími službami. Cieľom je podľa vedenia obmedziť množstvo času, ktorý zamestnanci trávia koordináciou a riadením, a presunúť viac kapacít k samotnému vývoju a službám.

Nie je to náhrada ľudí umelou inteligenciou

Hoci sa Uber podobne ako množstvo ďalších technologických spoločností výrazne sústreďuje na umelú inteligenciu, firma svoje aktuálne prepúšťanie oficiálne nevysvetľuje tým, že by AI priamo nahrádzala 3 300 zamestnancov. Hlavným argumentom je zjednodušenie organizačnej štruktúry a odstránenie nadbytočných manažérskych vrstiev.

AI však v stratégii Uberu zohráva čoraz väčšiu úlohu. Reuters zároveň upozorňuje, že náklady na umelú inteligenciu rastú a Uber mal podľa dostupných informácií vyčerpať svoj rozpočet na AI na rok 2026 už počas prvých štyroch mesiacov roka.

Stávka na robotaxi

Pre budúcnosť Uberu je však oveľa dôležitejšie niečo iné než samotné prepúšťanie. Firma sa pripravuje na obdobie, keď by časť jázd nemuseli zabezpečovať klasickí vodiči, ale autonómne vozidlá. Uber chce v najbližších rokoch investovať viac ako 10 miliárd dolárov do autonómnej dopravy.

Uber robot taxi
Dllu, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Spoločnosť pritom nechce nevyhnutne vyrábať vlastné robotaxi. Jej ambíciou je vybudovať platformu, cez ktorú budú autonómne vozidlá fungovať podobne ako dnešní vodiči. Uber tak môže zostať sprostredkovateľom jázd aj v prípade, že sa samotné vozidlá postupne zbavia ľudských vodičov. Spoločnosť pritom čelí konkurencii spoločností ako Waymo či Tesla, ktoré sa snažia presadiť práve v oblasti autonómnej dopravy.

Rok 2025 bol mimoriadne silný

Prepúšťanie prichádza v období, keď Uber rozhodne nevyzerá ako firma v problémoch. V roku 2025 dosiahol Uber tržby 52,0 miliardy dolárov, čo predstavovalo medziročný rast o 18 %. Hrubé rezervácie, teda celková hodnota peňazí, ktoré cez platformu prešli, stúpli na 193,5 miliardy dolárov. Výrazne rástol aj počet zákazníkov.

Uber mal v priemere 202 miliónov aktívnych používateľov mesačne, medziročne o 18 % viac. Počet jázd sa zvýšil o 20 % na 13,57 miliardy. Firma zároveň vykázala čistý zisk približne 10,1 miliardy dolárov.

V oblasti prepravy konkuruje spoločnostiam ako Bolt, Lyft, DiDi či Ola. Najväčšou tradičnou konkurenciou v USA zostáva Lyft, ktorý v roku 2025 dosiahol tržby 6,32 miliardy dolárov, medziročne o 9 % viac. V Európe je pre Uber mimoriadne dôležitým konkurentom najmä Bolt, ktorý má veľmi silnú pozíciu aj na Slovensku.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci nakúpia lacnejšie. Kaufland, Ikea či Coop Jednota znižujú ceny, dotkne sa to tisícov produktov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Tip na výlet
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac