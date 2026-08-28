Boli sme na jednej z najkrajších horských chát s červenou strechou. Spája sa so SNP, je zásobovaná nosičmi

Chata pod Borišovom

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Tip na výlet
Vyrazte cez víkend do prírody.

Slovenské hory ukrývajú viacero ikonických horských chát so zaujímavou históriou a poznávacím znakom, ktorý je pre ne typický. Jednou z nich je Chata pod Borišovom s červenou strechou, ktorá je jej poznávacím znamením a bude vás k sebe lákať už zďaleka. Vybrali sme sa sem na príjemnú turistiku a po našich krokoch sa môžete vydať tiež. 

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K Chate pod Borišovom (1312 m n. m.) vedie viacero turistických značiek. My sme cestu začali v obci Liptovské Revúce, ktorá sa nachádza v ružomberskom okrese. Ako avizuje jej názov, sídli pod vrchom Borišov (1510 m n. m.) vo Veľkej Fatre, na ktorý vedie z chaty žltá značka, a je križovatkou niekoľkých turistických trás. Ak sa napríklad vydáte na zdolávanie hrebeňa Veľkej Fatry, Chata pod Borišovom je ideálne miesto, kde si môžete urobiť prestávku, občerstviť sa alebo tu dokonca prespať.

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Navštívili sme aj obľúbenú Chatu generála M. R. Štefánika pod Ďumbierom, kam sme vyniesli na svojich chrbtoch náklad alebo prespali v útulni Ďurková pod Chabencom, kde nás potešil príjemný personál a dobrá atmosféra.

Odmenou za stúpanie vám budú veľkofatranské výhľady

Z Liptovských Revúc sme vyrazili ráno a čakalo na nás 9,2 kilometra chôdze s prevýšením 851 metrov. Turistická mapa ukazovala, že by sme túto trasu mali zvládnuť za niečo cez štyri hodiny. Ak máte nachodené po horách, zdoláte ju aj rýchlejšie, spomaliť vás však môžu nádherné výhľady na okolitú prírodu, ktoré sa vám naskytnú prakticky od začiatku.

Chata pod Borišovom
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Po asi šiestich kilometroch sme si urobili prestávku na širokom sedle s názvom Sedlo Ploskej, ktoré oddeľuje Ploskú a Čierny kameň. Následne nás už čakal iba finálny úsek.

Chatu pod Borišovom sme zahliadli zďaleka. Hrdo sa pýši pod Borišovom a jej červená strecha je uprostred zelenej prírody neprehliadnuteľná. Ani sme sa nenazdali a približne za hodinu sme už boli pri nej.

Chata pod Borišovom
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Pred chatou sa nachádza drevené sedenie, kde sme sa rozložili a užívali si nádherné výhľady na okolie. Na tomto mieste má špeciálne čaro aj západ slnka, ktorý vám tu odporúčame zažiť. Keďže na chate môžete aj prespať, nachádza sa tu WC a dáte si tu aj občerstvenie.

Cena jednej noci závisí od toho, či si prinesiete vlastný spacák, alebo nie. Za ubytovanie na lôžku s perinami dáte 28 eur na osobu a ak máte vlastný spacák, zaplatíte 23 eur.

Chata pod Borišovom
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Smädní a hladní na chate nezostanete

Interiér chaty je zariadený veľmi útulne, na stenách nechýbajú fotografie horských nosičov a príjemné sedenie v podobe drevených lavíc.

V čase našej návštevy na chate podávali tri druhy polievokkapustovú, šošovicovú a paradajkovú v cene 5 eur a hlavné jedlá v podobe parených buchiet za 9 eur, bryndzových pirohov v rovnakej cene alebo varenej klobásy za 8 eur. My sme sa najviac tešili na studenú kofolu, dali sme si malú za 3 eurá a k nej veľké pivo za 4 eurá.

Ak sa sem vyberiete, nezabudnite si vziať so sebou hotovosť. A môže sa stať, že sa tu na svoj internet nepripojíte, pretože tu nie je dobrý signál. To nám ale vôbec neprekážalo, práve naopak. Čas v prírode si najviac vychutnáme aj tak bez mobilov.

Chata pod Borišovom
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Bola obsadená jednotkami slovenskej armády, využívali ju aj partizáni

História Chaty pod Borišovom siaha do rokov 1937 až 1942, kedy ju postavil pre Odbor KČST v Martine staviteľ Jančárik, približuje kniha S batohom cez hory: Z histórie turistických chát a útulní na Slovensku do roku 1949 od Viliama Karácsonyho.

Počas Slovenského národného povstania bola obsadená neorganizovanými jednotkami slovenskej armády a slúžila aj partizánom. Tí na Ploskej kládli ohne pre lietadlá zhadzujúce zbrane, strelivo a iný vojnový materiál, uvádza autor.

Ak hľadáte príjemnú turistickú trasu vo Veľkej Fatre, vydajte sa k Chate pod Borišovom, ktorá za nás patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Ak budete mať energiu, môžete pokračovať na spomínaný vrch Borišov, odkiaľ sa vám naskytnú krásne výhľady na okolie. Túto trasu s prudkým stúpaním „vybehnete“ asi za 40 minút.

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