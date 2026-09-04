Nie je otvorený ani rok, už ho opäť uzavrú: Tunel Višňové čaká rozsiahla údržba, pozrite si plán prác

Foto: TASR - Daniel Stehlík

Roland Brožkovič
Najdlhšia uzávera potrvá tri dni. Predtým sa však odohrá 12 menších.

Tunel Višňové čaká počas septembra a októbra ďalšia komplexná jesenná údržba. Práce si vyžiadajú čiastočné aj úplné uzávery, ktoré budú prebiehať prevažne v noci. Vodiči sa však dočkajú aj nepretržitej trojdňovej uzávery. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

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V najdlhšom tuneli v rámci krajín V4 sa uskutočnia predpísané odborné skúšky a kompletný servis riadiaceho systému. Pracovníci vyčistia 66 kilometrov odvodňovacieho systému a viac ako 3000 svietidiel. Kľúčovou úlohou bude podľa diaľničiarov revízia bezpečnostných prvkov, ako sú požiarne hlásiče, odsávanie dymu či kamerový dohľad.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček zdôraznil, že pravidelný servis je nevyhnutný pre bezpečnosť motoristov. Podľa jeho slov harmonogram prác čo najviac prispôsobili potrebám vodičov, pričom dbali na to, aby neutrpela bezpečnosť zamestnancov ani úroveň vykonaných činností. Tunelom denne prejde v priemere 22 500 vozidiel, pričom 13 percent z tohto počtu tvorí nákladná doprava.

Harmonogram dopravných obmedzení

Údržba je rozdelená do viacerých etáp. Vodičov čaká celkovo až 13 uzáver, z toho jedna, posledná, bude trvať viac ako tri dni. Ostatné uzávery vodičov taktiež nepotešia, keďže budú trvať prevažne od 18.00 do 6.00. Prvé čistenie vozovky a ostenia sa začne v piatok (4. 9.) o 19.00 h v smere na Bratislavu a potrvá do sobotného rána (5. 9.) do 9.00. Následne sa v sobotu večer v rovnakom čase uzatvorí smer na Košice, ktorý bude opäť prejazdný v nedeľu ráno.

Foto: TASR – Daniel Stehlík

Ďalšia fáza odštartuje na konci septembra. Od pondelka (28. 9.) do 11. októbra bude tunel s výnimkou niekoľkých dní uzatvorený obojsmerne, a to vždy počas noci od 18.00 do 6.00 h.

Záverečné dokončovacie práce si vyžiadajú nepretržitú obojsmernú uzáveru. Tá sa začne 25. októbra ráno a potrvá tri dni do 28. októbra do obedňajších hodín. Macháček dodal, že nočné práce zvyšujú nároky na logistiku, no minimalizujú dosah na vodičov.

Plán prác:

  • 04.09. (od 19.00 hod.) – 05.09. (do 09.00 hod.) – smer Bratislava– nočná
  • 05.09. (od 19.00 hod.) – 06.09. (do 09.00 hod.) – smer Košice – nočná
  • 28.09. (od 18.00 hod.) – 29.09. (do 06.00 hod.) – obojsmerne – nočná
  • 29.09. (od 18.00 hod.) – 30.09. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 30.09. (od 18.00 hod.) – 01.10. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 01.10. (od 18.00 hod.) – 02.10. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 03.10. (od 18.00 hod.) – 04.10. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 05.10. (od 18.00 hod.) – 06.10. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 06.10. (od 18.00 hod.) – 07.10. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 07.10. (od 18.00 hod.) – 08.10. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 08.10. (od 18.00 hod.) – 09.10. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 10.10. (od 18.00 hod.) – 11.10. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 25.10. (od 07.00 hod.) – 28.10. (do 12.00 hod.) – obojsmerne

Nejde o prvé rodeo

Tunel Višňové bol otvorený iba na konci roka 2025. Neprešiel teda ešte ani rok, a toto je už druhá uzávera. Tá posledná sa konala v apríli 2026, bola však kompletná a trvala dva týždne. Za tento krok sa na NDS vtedy zdvihla vlna kritiky a nevedno, či práve z tohto dôvodu prešli na prevažne nočný plán prác.

„Mne sa ale tiež nezdá doba dva týždne, lebo predsa len je to dosť vyťažená tepna, že či by nebolo možné nasadiť radšej viac pracovníkov a skrátiť čas. Ale neviem, či majú dosť mechanizmov. Dva týždne je dosť. Keď počítame, že kratšie tunely sa čistia dva dni, napríklad Sitina, tá má dva kilometre a je maximálne dva dni zavretá,“ povedal v apríli pre interez dopravný analytik Ján Bazovský.

„Ťažko však takto povedať, lebo nemám nejaké informácie. Môžu tam byť aj iné veci, ktoré to predĺžia,“ dodal vtedy odborník.

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