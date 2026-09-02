Štyria Slováci mali dobodať novorodenca: Anglická polícia rieši hrozivý prípad

Štyroch Slovákov a jednu mladistvú osobu obvinili v britskom meste Sheffield v súvislosti so smrťou novorodenca. Dievčatko zomrelo na následky bodných poranení.
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O hroznom čine informuje BBC. Z vraždy, zapríčinenia alebo umožnenia smrti dieťaťa a z marenia spravodlivosti pre zatajovanie činu sú obvinení 20-ročná Andrea S., 19-ročný Peter H., 37-ročná Nina H. a 38-ročný Peter H. Päticu obvinených dopĺňa 15-ročné dievča, ktoré pre nízky vek nemohli menovať a čelí obvineniu z marenia spravodlivosti.
Mŕtve dieťa, ktoré na súde označovali ako Baby S, našli v nedeľu v dome vo štvrti Wincobank. Polícia na miesto dorazila po hlásení o obavách o bezpečnosť dievčatka. Následná pitva preukázala, že príčinou smrti boli bodné rany.
Vzali ich do väzby
Všetkých piatich obvinených vzali do väzby a vo štvrtok sa postavia pred kráľovský súd v Sheffielde. Hlavný inšpektor Tom Woodward označil vznesenie obvinení za významný krok v rozsiahlom vyšetrovaní.
„Žiadame verejnosť, aby sa vyhla špekuláciám a zverejňovaniu informácií o tomto prípade na internete, kým prebieha právny proces,“ uviedol Woodward. Polícia už skôr informovala, že ďalšie dve ženy vo veku 26 a 37 rokov, ktoré zadržali pre podozrenie z vraždy, zostávajú vyšetrované na slobode.
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