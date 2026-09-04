Festival Živé Račko prinesie po siedmykrát život do parku na Račianskom mýte

Prvú poprázdninovú sobotu, 5. septembra, privíta návštevníkov tento mestský medziodborový festival, ktorý ponúkne aj tento rok kvalitnú hudbu, mladé talenty, nabitý program v detskej zóne, osvedčené značky street foodu, ale diskusiu na aktuálnu tému, lokálny trh či osvetu v stánkoch neziskových organizácií.
Festival si našiel svoje zázemie na neobvyklom mieste – pri jednej z najrušnejších bratislavských križovatiek, no zároveň v príjemnom mestskom parku v centre mesta. “Je to nepochybne aj jedinečný génius loci tohto miesta, ktorý robí zo Živého Račka festival, ktorý už dávno prekročil naše pôvodné skromné plány na lokálnu komunitnú akciu,” hovorí Pavol Troiak, zakladateľ a hlavný organizátor festivalu.
Návštevníci môžu počítať s osvedčenou skladbou programu na dvoch pódiách – hlavnom a v detskej zóne. Na hlavnom pódiu, Nadácia Orange stage, dostanú priestor tradične mladé talenty, keď sa predvedú tanečnice z Momentum Dance Team ako aj nadané deti zo ZUŠ Júliusa Kowalského. Bratislava bude mať tento rok silné zastúpenie – predstaví sa dvojica Longital, ktorú na Živom Račku doplní sláčiková suita, a z hlavného mesta sú aj Korben Dallas s Benetinovým nezameniteľným hlasom. Večer na Račku vyvrcholí koncertom jednej z najúspešnejších kapiel súčasnosti – elektroakustický projekt Fallgrapp.
Okrem pódiového programu sú pevnou súčasťou festivalu aj sprievodné podujatia ako výmena či darovanie kníh, osveta v stánkoch občianskych združení, ale aj podpora znevýhodnených skupín, trh s handmade výrobkami a, samozrejme, kvalitný street food. Chýbať nebude ani diskusia pod moderátorskou taktovkou Richarda Dírera, tentokrát na bratislavskú komunálnu tému.
Rodiny s deťmi tvoria významnú časť návštevníkov festivalu, ktorí môžu počítať s overenou skladbou programu v detskej zóne. Pódiový program otvorí tento rok Divadlo na hojdačke s ich prestavením O svete na internete, pričom táto téma bude pokračovať aj následnej autorskej čítačke, keď svoju knihu Mami, oci, som online predstaví jej autorka Petra Arslan Šinková. “Nie je náhoda, že tento rok sme upriamili pozornosť na online svet, ktorého pestrosť a nekonečné možnosti objavujú deti v čoraz skoršom veku, no o to podstatnejšie je, aby poznali aj nástrahy internetu,” hovorí Marianna Mašátová, spoluorganizátorka festivalu zodpovedná za detskú zónu. Čistú radosť a zábavu prinesie dobre známy klaun Slížo, ktorý bude po svojej šou deťom vyrábať aj balónové kreácie a detský program vyvrcholí koncertom veselého dua malinyJAM.
Tradične sa môžu deti tešiť aj na bohaté sprievodné aktivity ako sú kreatívna zóna s OZ Drevenô koliesko aj inteligentné hranie s OZ ŠkôlkarIQ, tombola, balančný chodníček, maľovanie na tvár, skákací hrad, mobilné planetárium a novinkou bude kolotoč. Moderátorskou stálicou festivalu je Ludwig Bagin a rovnako stále platí aj to, že vstup je na Živé Račko bezplatný. To je možné vďaka partnerom a podporovateľom, nakoľko festival je financovaný výlučne z grantov, dotácií a sponzorstva, pričom tento rok má po prvýkrát aj generálneho partnera – Nadáciu Orange. “Partnerstvo s Nadáciou Orange je pre náš festival absolútne kľúčové a sme nesmierne vďační, že značka Živé Račko získala dôveru a podporu takého silného partnera. Vážime si ale každého z našich partnerov a podporovateľov, bez ktorých by festival neexistoval,” neskrýva nadšenie Pavol Troiak.
Významnou podporou sú pre festival aj partneri ako Nadácia SPP, Nadácia 365.bank, Nadácia Eset, Nadácia EPH, Nadácia mesta Bratislavy, Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava, Green Corner, Penta Real Estate, BKIS, SOZA a Hudobný fond.
Viac info na FB udalosti alebo na FB profile festivalu.
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