Hromadná nehoda v bratislavskom tuneli: Zrazilo sa až 13 vozidiel, tvorili sa obrovské kolóny

Nehoda v tuneli Sitina

Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor﻿

Roland Brožkovič
TASR
Pri udalosti sa nikto nezranil.

V tuneli Sitina sa v smere z Českej republiky do Bratislavy v piatok ráno zrazilo 13 osobných áut a jeden kamión. Pri udalosti sa nikto nezranil. Hasiči dostali oznámenie o nehode krátko pred 7.30 h. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Tunel po niekoľkých hodinách sprejazdnili pred 10.00 h.

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„Zasahujúci hasiči na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a zároveň asistovali odťahovej službe pri odstraňovaní následkov nehody a sprejazdnení jazdných pruhov,“ uviedol zbor. O uzávere tunela pre škodovú udalosť informovala polícia na sociálnej sieti pred 8.00 h. Miesto sprejazdnili pred 10.00 h. Udalosť spôsobila rozsiahle kolóny na vstupe do hlavného mesta.

Ako dopravný servis doplnil, na obchádzke cez Dúbravku a Karlovu Ves stratili vodiči 50 minút, cez Lamač potrebovali polhodinu navyše a pri obchádzaní miesta po Devínskej ceste 20 minút. Polícia v piatok ráno informovala, že tunel uzavreli pre viaceré škodové udalosti. Dopravu policajti odkláňali na zjazd Patrónka.

Uzávera čaká aj Višňové

Uzávera čaká aj tunel Višňové, hoci z iného dôvodu. Odohrá sa počas septembra a októbra a dôvodom je komplexná jesenná údržba. Práce si vyžiadajú čiastočné aj úplné uzávery, ktoré budú prebiehať prevažne v noci. Vodiči sa však dočkajú aj nepretržitej trojdňovej uzávery. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

V najdlhšom tuneli v rámci krajín V4 sa uskutočnia predpísané odborné skúšky a kompletný servis riadiaceho systému. Pracovníci vyčistia 66 kilometrov odvodňovacieho systému a viac ako 3000 svietidiel. Kľúčovou úlohou bude podľa diaľničiarov revízia bezpečnostných prvkov, ako sú požiarne hlásiče, odsávanie dymu či kamerový dohľad.

Foto: TASR – Daniel Stehlík

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček zdôraznil, že pravidelný servis je nevyhnutný pre bezpečnosť motoristov. Podľa jeho slov harmonogram prác čo najviac prispôsobili potrebám vodičov, pričom dbali na to, aby neutrpela bezpečnosť zamestnancov ani úroveň vykonaných činností. Tunelom denne prejde v priemere 22 500 vozidiel, pričom 13 percent z tohto počtu tvorí nákladná doprava.

Harmonogram dopravných obmedzení

Údržba je rozdelená do viacerých etáp. Vodičov čaká celkovo až 13 uzáver, z toho jedna, posledná, bude trvať viac ako tri dni. Ostatné uzávery vodičov taktiež nepotešia, keďže budú trvať prevažne od 18.00 do 6.00. Prvé čistenie vozovky a ostenia sa začne v piatok (4. 9.) o 19.00 h v smere na Bratislavu a potrvá do sobotného rána (5. 9.) do 9.00. Následne sa v sobotu večer v rovnakom čase uzatvorí smer na Košice, ktorý bude opäť prejazdný v nedeľu ráno.

Ďalšia fáza odštartuje na konci septembra. Od pondelka (28. 9.) do 11. októbra bude tunel s výnimkou niekoľkých dní uzatvorený obojsmerne, a to vždy počas noci od 18.00 do 6.00 h. Záverečné dokončovacie práce si vyžiadajú nepretržitú obojsmernú uzáveru. Tá sa začne 25. októbra ráno a potrvá tri dni do 28. októbra do obedňajších hodín. Macháček dodal, že nočné práce zvyšujú nároky na logistiku, no minimalizujú dosah na vodičov.

Plán prác:

  • 04.09. (od 19.00 hod.) – 05.09. (do 09.00 hod.) – smer Bratislava– nočná
  • 05.09. (od 19.00 hod.) – 06.09. (do 09.00 hod.) – smer Košice – nočná
  • 28.09. (od 18.00 hod.) – 29.09. (do 06.00 hod.) – obojsmerne – nočná
  • 29.09. (od 18.00 hod.) – 30.09. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 30.09. (od 18.00 hod.) – 01.10. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 01.10. (od 18.00 hod.) – 02.10. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 03.10. (od 18.00 hod.) – 04.10. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 05.10. (od 18.00 hod.) – 06.10. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 06.10. (od 18.00 hod.) – 07.10. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 07.10. (od 18.00 hod.) – 08.10. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 08.10. (od 18.00 hod.) – 09.10. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 10.10. (od 18.00 hod.) – 11.10. (do 06.00 hod.) – obojsmerne– nočná
  • 25.10. (od 07.00 hod.) – 28.10. (do 12.00 hod.) – obojsmerne
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