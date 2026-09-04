Slováci nakúpia lacnejšie. Kaufland, Ikea či Coop Jednota znižujú ceny, dotkne sa to tisícov produktov

Aktuálna nálada na domácom maloobchodnom trhu je pre mnohé reťazce náročná. Spotrebitelia menia svoje správanie, cielia na akciový tovar a vo všeobecnosti míňajú obozretnejšie. Viaceré veľké značky v poslednej dobe urobili krok smerom k zákazníkom a lákajú na stovky zlacnených produktov.
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Vyplýva to z tlačových správ, ktoré zverejnili reťazce ako Coop Jednota, Kaufland či Ikea. Niekde ide o dočasné akcie, inde zase bude tovar zlacnený dlhodobo.
Lacnejšie nákupy
Coop Jednota v uplynulých rokoch výrazne zapracovala na vlastných značkách, ktoré sa rozšírili aj o rôzne inovatívne produktové kategórie. Práve „privátky“ reťazec zlacnil až do 16. septembra a za nákupy navyše ponúka aj možnosť cashbacku.
„Až do 16. septembra získajú zákazníci pri nákupe vlastných značiek v hodnote od 10 do 100 eur kupón na zľavu až do výšky 10 eur na ďalší nákup. Navyše, používatelia mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub môžu každý týždeň vďaka kupónom v appke nakupovať ešte výhodnejšie,“ uvádza reťazec.
Do portfólia vlastných značiek patria rady ako Mamičkine dobroty, Tomu ver či Tradičná kvalita. Vďaka zľavám ich Coop Jednota môže zákazníkom predstaviť ešte bližšie a zároveň si ich takýmto spôsobom lepšie spropagovať.
Na obdobie, ktoré prináša nápor na peňaženky, reaguje aj Kaufland. Ten by mal podľa vlastných slov zlacniť zhruba tisíc produktov. Čísla na cenovkách poklesnú pri pečive, syroch či šunkách, no týka sa to aj trvanlivých potravín, nápojov, vody, cukroviniek alebo drogérie.
„September býva zaťažkávajúcou skúškou pre rozpočty mnohých domácností, preto im chceme vyjsť v ústrety pri tom, čo nakupujú pravidelne. Vybrali sme viac než tisícku obľúbených produktov z rôznych kategórií, ktoré dlhodobo zlacňujeme. Pri každodennom nákupe tak zákazníci môžu nakúpiť výhodnejšie a na nižšie ceny sa môžu spoľahnúť aj pri ďalších návštevách našich predajní,“ uviedol Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Zlacňovanie sa pritom netýka iba potravinových reťazcov. V posledných dňoch ho ohlásila napríklad aj švédska Ikea, ktorá zníži ceny na približne 700 výrobkoch. Nové nižšie ceny sa týkajú nábytku, textílií, osvetlenia, kuchynských a úložných riešení, ale aj vybraných potravín, a priemerné zníženie cien dosiahne 21,2 %.
Nové nižšie ceny zároveň nie sú iba krátkodobou cenovou akciou.
„Viac ako 700 nových nižších cien sa premietne do rôznych oblastí ponuky IKEA. Zákazníci ich nájdu pri zariaďovaní obývacej izby, výbere praktických úložných riešení či menších doplnkov do domácnosti, ale aj v našej reštaurácii. Nízka cena má pre nás vždy svoj význam. Veríme, že kvalitne navrhnuté a funkčné vybavenie domácnosti by malo byť dostupné pre čo najviac ľudí,“ uviedla Erika Intiso, Country Retail Manager IKEA pre Českú republiku, Maďarsko a Slovensko.
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