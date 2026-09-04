Známe predajne odkupuje zahraničný gigant. Na Slovensku chce prevziať 11 obchodov

Na slovenskom trhu so športovou módou sa chystá veľká transakcia. Skupina BDS Sport, ktorá stojí za sieťou Sport Vision, chce prevziať slovenské predajne a e-shopy značiek JD Sports a Sizeer. Ide spolu o 11 kamenných predajní.
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Transakciu už začal posudzovať Protimonopolný úrad SR. Ten 28. augusta 2026 oznámil začatie správneho konania vo veci koncentrácie medzi BDS Sport Group a spoločnosťou Marketing Investment Group Slovakia. Informoval o tom portál Forbes.
Viac ako 600 predajní
BDS Sport Group, skupina s koreňmi na Balkáne a centrálou v Belehrade. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom spoločnosti BDS Sport SK a prevádzkuje predovšetkým predajne Sport Vision. Skupina dnes pôsobí vo viac ako desiatke európskych krajín a podľa údajov zverejnených pri jej pôsobení na Slovensku má v regióne viac ako 600 predajní a vyše 5-tisíc zamestnancov.
Spolupracuje pritom s veľkými športovými značkami ako Nike, adidas, The North Face, ASICS, Columbia, Salomon či Under Armour. Na Slovensku pritom nejde o jej prvú veľkú expanziu prostredníctvom akvizície.
Sport Vision rastie, je však v strate
Sport Vision vznikol v roku 1996 a postupne sa z neho stal jeden z najväčších športových maloobchodných hráčov v juhovýchodnej a strednej Európe. Skupina ktorá sa v posledných rokoch výrazne rozšírila aj na Slovensku.
Dôležitým krokom bola akvizícia siete A3 Sport v roku 2022. Sport Vision dnes na Slovensku prevádzkuje 16 predajní a zamestnáva takmer 200 ľudí. Podľa aktuálnych údajov má slovenský Sport Vision za sebou tržby vo výške približne 33 miliónov eur za rok 2025. Spoločnosť je dlhodobo v strate, teraz chce skupina svoju pozíciu výraznejšie posilniť.
Vlastní aj značku Buzz. Ide o sieť zameranú predovšetkým na tenisky a streetwear, teda segment, v ktorom sa priamo pohybujú aj JD Sports a Sizeer. Samotná skupina Sport Vision označuje BUZZ za svoj sneaker koncept a uvádza ho medzi svojimi hlavnými maloobchodnými konceptmi.
Ak teda BDS Sport transakciu dokončí, na jednom trhu bude mať pod svojou kontrolou viacero výrazných mien zo sveta športovej obuvi a sneakerov.
Nielen Slovensko
Marketing Investment Group je poľská maloobchodná skupina založená v roku 1989. Vyrástla najmä okolo značiek Sizeer a 50 Style a postupne sa rozšírila do viacerých krajín strednej a východnej Európy. V roku 2020 mala približne 410 predajní a súvisiace internetové obchody v deviatich krajinách.
Do jej fungovania však následne vstúpil britský gigant JD Sports Fashion. Ten v roku 2021 kúpil v MIG 60-percentný podiel. Cieľom bolo prostredníctvom poľskej skupiny posilniť pozíciu JD Sports v strednej a východnej Európe. V januári 2024 potom JD Sports dokončil kúpu zvyšných 40 percent. Odvtedy je 100-percentným vlastníkom Marketing Investment Group.
Na Slovensku ide o 11 kamenných predajní siete JD Sports a Sizeer spolu s príslušnými online aktivitami. Nejde však iba o slovenskú transakciu. BDS Sport Group podľa dostupných informácií kupuje aktivity MIG vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy.
Obchod sa týka okrem Slovenska aj Česka, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Chorvátska, Srbska a Slovinska. V Česku sa už vec dostala aj pred tamojší Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže, ktorý transakciu posudzoval. Česká časť obchodu sa týka piatich predajní JD Sports a troch predajní Sizeer.
Je teda zrejmé, že nejde o izolovaný nákup niekoľkých slovenských obchodov. BDS Sport Group robí väčšiu regionálnu akvizíciu, ktorá má posilniť jej postavenie na viacerých trhoch naraz.
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