Na východe Slovenska otvorili svetový skvost: Zrekonštruované Warholovo múzeum stálo 15,9 milióna eur

Zrekonštruované Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach slávnostne otvorili vo štvrtok večer. Jediné špecializované múzeum kráľa pop-artu v Európe prešlo komplexnou obnovou za 15,9 milióna eur, ktorá sa začala v apríli 2023.
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Otvorenia sa zúčastnili prezident SR Peter Pellegrini a predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD), ako aj predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský. Rekonštrukcia priniesla zásadnú prestavbu budovy, nové expozície, multimediálne prvky, amfiteáter či pochôdznu multifunkčnú strechu.
Zaujímavé aj pre zahraničných návštevníkov
Nová podoba múzea môže podľa prezidenta výrazne posilniť jeho príťažlivosť aj pre zahraničných návštevníkov. „Preto verím, že toto múzeum bude magnetom pre ľudí z celého sveta, ktorí, ak chcú navštíviť múzeum Andyho Warhola, môžu navštíviť buď Spojené štáty v Pittsburghu, alebo Medzilaborce v Slovenskej republike,“ povedal.
Pellegrini poďakoval všetkým, ktorí prispeli k úspešnému dokončeniu rekonštrukcie, a múzeu zaželal vysokú návštevnosť. „Želám tomuto múzeu, aby aj návštevnosť tohto múzea po jeho otvorení trhala všetky doterajšie rekordy,“ uviedol.
Predseda NR SR vyzdvihol najmä význam Andyho Warhola pre región a jeho medzinárodný presah. „A ja som presvedčený, že keď vstúpite do tohto múzea, tak nebudete nič hovoriť, budete iba vnímať to úžasné, svetové, čo vás tam čaká. Andy Warhol je naozaj umelec svetového mena, ale dnešný deň by mu mal patriť aj ako ambasádorovi tohto regiónu. Lebo keď chcete nájsť to najviditeľnejšie, čo vieme prezentovať, čo nás prezentuje, čo prezentuje vás, na poli umenia, je to Andy Warhol,“ uviedol Raši.
Stavebné práce sa začali v apríli 2023 a skončili v zmluvnom termíne dvoch rokov. Budovu zhotovitelia odovzdali v apríli 2025, následne získala kolaudačné rozhodnutie. Súbežne pokračovala príprava a realizácia nového interiérového vybavenia a expozičného konceptu, takže komplexná transformácia múzea prebiehala až do roku 2026.
Väčšina z eurofondov
Z celkových nákladov 15,9 milióna eur smerovalo 13,1 milióna eur do stavebnej časti, 2,3 milióna eur do interiérového vybavenia a približne 500 000 eur do projektových a inžinierskych prác. Zo štátneho rozpočtu získal projekt 5,4 milióna eur, ďalších 8,2 milióna eur predstavuje schválená podpora z eurofondov a približne 2,3 milióna eur financoval PSK z vlastných zdrojov.
„Rodilo sa to veľmi ťažko, jednak preto, že nás zastihli všetky možné krízy. Jednak to bola koronakríza, vtedy sme už rozmýšľali, či to vôbec budeme vedieť ťahať do konca. Jednak prišla finančná kríza, drahé materiály, potom prišla vyššia DPH a nakoniec aj vojna na Ukrajine nám sťažila všetky tieto možnosti dokončiť to tak, ako sme si to predstavovali. Ale nevzdali sme sa, išli sme až do konca a tá vytrvalosť je teraz docenená týmto krásnym dielom,“ uviedol Majerský.
Rekonštrukcia zásadne zmenila aj podobu múzea. Pribudli nové expozičné a vzdelávacie priestory, ďalšie poschodie, nové schodisko, oddychové zóny, bistro a amfiteáter. Modernizáciou prešla vzduchotechnika, bezpečnostné systémy aj podmienky na ochranu zbierok. Nová expozícia je zároveň rozšírená o tvorbu autorov, ako sú Keith Haring, Roy Lichtenstein, Jean-Michel Basquiat, Robert Indiana či Banksy.
Nová koncepcia spája originálne Warholove diela s digitálnymi a interaktívnymi technológiami. Otvorenia sa zúčastnil aj Donald Warhola, synovec Andyho Warhola. „Je obdivuhodné, čo sa tu podarilo urobiť. Veľmi sa mi páči, že sa využívajú najmodernejšie a najnovšie technológie, čo ide ruka v ruke s tým, ako sa správal môj ujo Andy, ktorý bol obrovským nadšencom a fanúšikom najnovších technológií a vždy ich využíval vo svojej práci,“ povedal.
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