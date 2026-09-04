„Tvária sa dôležito a nič nevedia“. Diváci aj súťažiaci sa hádali o mäse, ktoré by malo byť v sviečkovej

Účastníci v relácii Bez servítky

Reprofoto: Facebook (Bez servítky - TV JOJ)

Jana Petrejová
Bez servítky
Sviečková vyvolala vášnivú debatu.

Nové časti Bez servítky odštartovali s päticou súťažiacich, ktorí si postupne zmerali sily v kuchyni. Každý z nich dostal príležitosť ukázať, čo vie, a zároveň ochutnať jedlá svojich súperov. Keď prišiel rad na Mirku, rozhodla sa pripraviť tradičnú slovenskú klasiku – sviečkovú.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Na stole nechýbal ani domáci vývar a výborný dezert. A hoci sa zdalo, že Mirka svojich súperov nesklamala, keďže si odniesla príjemných 33 bodov, jej sviečková mala jeden háčik. Ten neušiel pozornosti ostatných súťažiacich, ale i divákov, ktorí to vo veľkom začali rozoberať na sociálnej sieti.

Viac z témy Bez servítky:
1.
Nová séria Bez servítky štartuje od pondelka: Prinesie viac obyčajných ľudí, ale tiež šéfkuchárov
2.
„Je to trápne a nie vtipné.“ Diváci aj súťažiaci z Bez servítky sa zhodli, opakované vtipy ich nebavia
3.
„Nejaký chlap v pozadí rozpráva“: Divákov Bez servítky vyrušila chyba a spustila sa vlna sťažností
Zobraziť všetky články (67)

Falošná sviečková na tanieri

Mirka totiž priznala, že nepoužila pravú hovädziu sviečkovicu. Mäso pripravila z hovädzej roštenky, pretože, ako sama povedala, má obavu variť z pravej sviečkovice. „Je to pravá sviečková?“ opýtal sa Marek. „Nie, nie je to pravá sviečková,“ priznala bez okolkov sympatická čiernovláska.

Relácia Bez servítky
Reprofoto: Facebook (Bez servítky – TV JOJ)

Tým sa pri stole rozprúdila debata. Marek upozornil, že pravá sviečková je podľa neho úplne tenké mäso, zatiaľ čo Rasťo po ochutnaní mäsa skonštatoval, že už počas jedenia tušil, že nepôjde o pravú sviečkovicu. „Ja som vlastne nejedol sviečkovú, ale niečo falošné,“ poznamenal Rasťo.

Model Andreas bol ešte ostrejší a situáciu prirovnal k tomu, akoby niekto pripravoval steaky z kuracieho mäsa. Zdalo sa, že si Mirka z toho nič nerobí a pre svojich súperov sa jednoducho snažila uvariť chutné jedlo. Keď Marek poznamenal, že sviečková by mala byť pripravená z pravej sviečkovice, odpovedala s pokojom v hlase: „Mala by byť, ale teda nie je.“

Vášnivá debata o tradičnom jedle

A zatiaľ čo pri stole zaznievali rôzne názory, po odvysielaní epizódy sa podobná diskusia presunula aj na internet. Diváci sa začali hádať a diskutovať, z akého mäsa sa má toto tradičné jedlo správne pripravovať.

Kým jedni tvrdili, že použiť roštenku je úplne bežné a na výsledku to nič nemení, podľa iných sviečková bez pravej sviečkovice jednoducho nie je sviečková. A komentáre pod príspevkami relácie ukázali, že Slováci majú na túto otázku poriadne vyhranené názory.

Na pravom mäse podľa nich nezáleží

Niektorí nerozumeli tomu, prečo to tak účastníci preberali pri stole, keď je jedno, aké mäso je na tanieri. „Ja robím sviečkovú s bravčovým mäsom a čo je na tom,“ ozvala sa jedna žena. Podobný názor vyjadrila aj ďalšia: „Moje deti neľúbia bravčové ani hovädzie, tak robíme sviečkovú z kuracích pŕs. Komu ako pasuje podľa mňa.“

Relácia Bez servítky
Reprofoto: Facebook (Bez servítky – TV JOJ)

Ťažkú hlavu si z toho nerobí ani ďalšia fanúšička: „Aj ja zvyknem bravčového, lebo hovädzie neľúbime.“ Hoci zazneli rôzne názory, objavili sa aj také, podľa ktorých záleží na niečom inom než na tom, z akého mäsa by sa mala robiť sviečková. „Robím z toho, čo mám doma. Nám ide hlavne o chuť omáčky a samozrejme domácej knedle. Mäso nehrá rolu,“ poznamenala komentujúca.

Režisér Bez servítky už pred štartom nových častí avizoval, že v nej dostanú väčší priestor bežní ľudia, no chýbať nebudú ani šéfkuchári. Ako prezradil, zabojujú predovšetkým tí, ktorí sú autentickí, pričom známych tvárí bude menej.

Súhlasí s ňou aj iná žena: „Aké príde: kuracie, bravčové, králik alebo hovädzie. Najdôležitejšia je omáčka s knedľou.“ Podobne je to aj u inej fanúšičky. „Z bravčového mäsa, divej zveri alebo králika,“ napísala neznáma žena.

Pustili sa do súťažiacich

A zatiaľ čo diváci písali, ako je to u nich v kuchyni, mnohí sa zabávali na samotných súťažiacich a hlavne na tom, čo povedal Marek. „Pravá sviečková by mala byť tenké mäso. Argument kuchára na pravom mieste. Mäso je presne také tenké, ako si ho nakrájam! Pobavil ma,“ zaznel komentár od fanúšika. „Tenké mäso? To je čo, prosím vás?“ nechápal iný muž.

„Keby nepovie, tak sa budú rozplývať. No a pravá sviečková je tenké mäso. Rada by som chcela od neho počuť vysvetlenie, čo to je tenké mäso,“ napísala žena, ktorá taktiež nad Marekovým tvrdením krútila hlavou.

Viacerí diváci mali na vec jasný názor a tvrdili, že súťažiaci sa poriadne sekli. „Sviečková na smotane nemá s hovädzou sviečkovicou nič spoločné, sviečková na smotane sa robí z hovädzieho zadného. Takže sú úplne mimo, ale hrajú sa na odborníkov,“ myslí si diváčka. „Šéfkuchári a varia z hovädzieho zadného alebo z orecha, pretože sviečková pravá je na steaky a takzvané minútky! Tvária sa dôležito a nič nevedia,“ uviedla jasne komentujúca.

Vyslúžila si tiež pochvalu

Našli sa však aj diváci, ktorí nevideli žiadny problém a na večeri nemali čo kritizovať. „Super navarila a vždy, kto najviac kritizuje, tak pohorí,“ napísala jedna z diváčok. Ďalšia Mirku pochválila za jej výkon a zaželala jej víťazstvo: „Navarila ako pravá dáma. Nemám čo vytknúť. Snáď vyhrá. Držím palce.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Blíži sa Walterov koniec? Ján Koleník prezradil, čo čaká bezohľadného dôstojníka

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Tip na výlet
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac