„Tvária sa dôležito a nič nevedia“. Diváci aj súťažiaci sa hádali o mäse, ktoré by malo byť v sviečkovej

Nové časti Bez servítky odštartovali s päticou súťažiacich, ktorí si postupne zmerali sily v kuchyni. Každý z nich dostal príležitosť ukázať, čo vie, a zároveň ochutnať jedlá svojich súperov. Keď prišiel rad na Mirku, rozhodla sa pripraviť tradičnú slovenskú klasiku – sviečkovú.
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Na stole nechýbal ani domáci vývar a výborný dezert. A hoci sa zdalo, že Mirka svojich súperov nesklamala, keďže si odniesla príjemných 33 bodov, jej sviečková mala jeden háčik. Ten neušiel pozornosti ostatných súťažiacich, ale i divákov, ktorí to vo veľkom začali rozoberať na sociálnej sieti.
Falošná sviečková na tanieri
Mirka totiž priznala, že nepoužila pravú hovädziu sviečkovicu. Mäso pripravila z hovädzej roštenky, pretože, ako sama povedala, má obavu variť z pravej sviečkovice. „Je to pravá sviečková?“ opýtal sa Marek. „Nie, nie je to pravá sviečková,“ priznala bez okolkov sympatická čiernovláska.
Tým sa pri stole rozprúdila debata. Marek upozornil, že pravá sviečková je podľa neho úplne tenké mäso, zatiaľ čo Rasťo po ochutnaní mäsa skonštatoval, že už počas jedenia tušil, že nepôjde o pravú sviečkovicu. „Ja som vlastne nejedol sviečkovú, ale niečo falošné,“ poznamenal Rasťo.
Model Andreas bol ešte ostrejší a situáciu prirovnal k tomu, akoby niekto pripravoval steaky z kuracieho mäsa. Zdalo sa, že si Mirka z toho nič nerobí a pre svojich súperov sa jednoducho snažila uvariť chutné jedlo. Keď Marek poznamenal, že sviečková by mala byť pripravená z pravej sviečkovice, odpovedala s pokojom v hlase: „Mala by byť, ale teda nie je.“
Vášnivá debata o tradičnom jedle
A zatiaľ čo pri stole zaznievali rôzne názory, po odvysielaní epizódy sa podobná diskusia presunula aj na internet. Diváci sa začali hádať a diskutovať, z akého mäsa sa má toto tradičné jedlo správne pripravovať.
Kým jedni tvrdili, že použiť roštenku je úplne bežné a na výsledku to nič nemení, podľa iných sviečková bez pravej sviečkovice jednoducho nie je sviečková. A komentáre pod príspevkami relácie ukázali, že Slováci majú na túto otázku poriadne vyhranené názory.
Na pravom mäse podľa nich nezáleží
Niektorí nerozumeli tomu, prečo to tak účastníci preberali pri stole, keď je jedno, aké mäso je na tanieri. „Ja robím sviečkovú s bravčovým mäsom a čo je na tom,“ ozvala sa jedna žena. Podobný názor vyjadrila aj ďalšia: „Moje deti neľúbia bravčové ani hovädzie, tak robíme sviečkovú z kuracích pŕs. Komu ako pasuje podľa mňa.“
Ťažkú hlavu si z toho nerobí ani ďalšia fanúšička: „Aj ja zvyknem bravčového, lebo hovädzie neľúbime.“ Hoci zazneli rôzne názory, objavili sa aj také, podľa ktorých záleží na niečom inom než na tom, z akého mäsa by sa mala robiť sviečková. „Robím z toho, čo mám doma. Nám ide hlavne o chuť omáčky a samozrejme domácej knedle. Mäso nehrá rolu,“ poznamenala komentujúca.
Súhlasí s ňou aj iná žena: „Aké príde: kuracie, bravčové, králik alebo hovädzie. Najdôležitejšia je omáčka s knedľou.“ Podobne je to aj u inej fanúšičky. „Z bravčového mäsa, divej zveri alebo králika,“ napísala neznáma žena.
Pustili sa do súťažiacich
A zatiaľ čo diváci písali, ako je to u nich v kuchyni, mnohí sa zabávali na samotných súťažiacich a hlavne na tom, čo povedal Marek. „Pravá sviečková by mala byť tenké mäso. Argument kuchára na pravom mieste. Mäso je presne také tenké, ako si ho nakrájam! Pobavil ma,“ zaznel komentár od fanúšika. „Tenké mäso? To je čo, prosím vás?“ nechápal iný muž.
„Keby nepovie, tak sa budú rozplývať. No a pravá sviečková je tenké mäso. Rada by som chcela od neho počuť vysvetlenie, čo to je tenké mäso,“ napísala žena, ktorá taktiež nad Marekovým tvrdením krútila hlavou.
Viacerí diváci mali na vec jasný názor a tvrdili, že súťažiaci sa poriadne sekli. „Sviečková na smotane nemá s hovädzou sviečkovicou nič spoločné, sviečková na smotane sa robí z hovädzieho zadného. Takže sú úplne mimo, ale hrajú sa na odborníkov,“ myslí si diváčka. „Šéfkuchári a varia z hovädzieho zadného alebo z orecha, pretože sviečková pravá je na steaky a takzvané minútky! Tvária sa dôležito a nič nevedia,“ uviedla jasne komentujúca.
Vyslúžila si tiež pochvalu
Našli sa však aj diváci, ktorí nevideli žiadny problém a na večeri nemali čo kritizovať. „Super navarila a vždy, kto najviac kritizuje, tak pohorí,“ napísala jedna z diváčok. Ďalšia Mirku pochválila za jej výkon a zaželala jej víťazstvo: „Navarila ako pravá dáma. Nemám čo vytknúť. Snáď vyhrá. Držím palce.“
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