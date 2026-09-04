Rana pre rodičov na začiatok školského roka: Musia zaplatiť desiatky eur, ministerstvo sa bráni

Viacerí rodičia počas prvých dní nového školského roka dostávajú zo škôl informácie, že musia zaplatiť desiatky eur za pracovné zošity. Školy sa pritom odvolávajú na to, že ministerstvo školstva nepridelilo na tento účel dostatočné finančné prostriedky. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na sociálnej sieti uviedol, že príspevok štátu na učebnice v roku 2026 predstavuje 28 miliónov eur.
správy od nás budete mať ako prví.
„Ak niekto tvrdí, že dostali školy menej, ohýba pravdu. Pýtať si od rodičov príspevok s tým, že dostali menej od štátu, nezodpovedá realite a je to zavádzanie rodičov,“ uviedol Drucker. Ako doplnil, v tomto roku sa nakupujú učebnice pre prvý až tretí ročník, prípadne štvrtý až piaty ročník, podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. „Takto si školy objednali a nakúpilo sa 1,9 milióna učebníc za 15 miliónov eur,“ povedal minister školstva.
Ďalších 13 miliónov eur zo štátneho rozpočtu poskytlo ministerstvo školám na nákup edukačných publikácií zo schváleného zoznamu. Príspevok zo štátneho rozpočtu je určený základným a stredným školám a po prvý raz aj materským školám. Tie ho môžu využiť na pracovné zošity pre deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní.
Školy však napriek tomu informujú rodičov, že bude potrebné za pracovné zošity doplatiť. Ministerstvo tvrdí, že financovanie učebníc a edukačných publikácií medziročne neznížilo, ale naopak, zvýšilo.
Neistý 15. september
Neisté je navyše aj to, či deti na sviatok Sedembolestnej Panny Márie pôjdu do školy. Sviatky bez voľna vyvolali už tento rok viackrát v školách, ale aj u zamestnávateľov, chaos. Žiakom štát zobral viacero dní voľna a ďalší sa blíži už 15. septembra.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR preto vydalo pre školy usmernenie, ako postupovať 15. septembra, ktorý je tento rok sviatkom, avšak nie dňom pracovného pokoja. Z neho vyplýva, že školy majú viacero možností, ako môžu postupovať. Rezort zároveň upozorňuje, že riaditeľ školy môže dať deťom alebo žiakom riaditeľské voľno iba zo závažných dôvodov.
Prvou možnosťou je, že 15. september bude bežný pracovný deň, avšak zamestnancom bude za vykonanú prácu prináležať mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Alebo zamestnávateľ so zamestnancom sa môže dohodnúť na čerpaní náhradného voľna do budúcna za prácu vo sviatok (náhradné voľno sa môže čerpať najneskôr do 31. decembra 2026).
Ďalšou možnosťou je, že zamestnanec môže čerpať dovolenku, pričom tento deň sa mu odráta z dní zostávajúcej dovolenky. Zamestnávateľ môže zamestnancom nariadiť čerpanie dovolenky podľa Zákonníka práce. Podmienkou však je oznámenie aspoň 14 dní vopred, výnimočne skrátenie doby je možné so súhlasom zamestnanca.
Rezort odporúča v prípade náhradného voľna zvážiť vplyv na fungovanie výchovno-vzdelávacieho procesu školy. „Ministerstvo školstva odporúča zvážiť možnosti prerokovania so zástupcami rodičov žiakov a zamestnancov školy,“ uvádza sa v usmernení.
Školy teda môžu v prípade nedostatku zamestnancov uložiť aj riaditeľské voľno, no to môžu spraviť len päťkrát do roka a už minulý školský rok to bol problém. Ak by mali riaditelia poskytnúť viac dní voľna, muselo by o tom rozhodnúť ministerstvo školstva. Takýto krok je však možný len v prípade vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu.
Nahlásiť chybu v článku