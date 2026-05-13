Samospráva varuje obyvateľov, v prírode opatrne: Vo frekventovanej lokalite spozorovali až 6 medveďov

Nina Malovcová
TASR
Medvede na Slovensku
Informovala o tom v stredu samospráva na sociálnej sieti. 

Mesto Banská Bystrica a Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR upozorňujú návštevníkov na zvýšenú opatrnosť v lokalite banskobystrického vrchu Urpín. Na základe monitoringu Zásahového tímu ŠOP Stred sa tam aktuálne vyskytuje minimálne šesť jedincov medveďa hnedého.

Informovala o tom v stredu samospráva na sociálnej sieti. „Keďže Urpín je obľúbenou rekreačno-športovou oblasťou, vyzývame všetkých návštevníkov, aby boli pri pohybe v teréne mimoriadne obozretní. Zároveň odporúčame vyhýbať sa pohybu v tejto lokalite, najmä v čase od 20.00 do 8.00 h, kedy je aktivita zveri najvyššia,“ zdôraznila radnica.

Čo robiť pri strete s medveďom

Spolu s ochranármi opäť pripomína, že pri strete s medveďom treba zachovať pokoj, nerobiť prudké pohyby, pomaly sa zvieraťu vzďaľovať a neotáčať sa mu chrbtom. V prípade ohrozenia treba kontaktovať tiesňovú linku 112.

ŠOP pred pár dňami na sociálnej sieti zverejnila krátke video z monitoringu tejto oblasti z 5. mája. „Zásahový tím ŠOP Stred pravidelne zaznamenáva pohyb jedincov v tejto oblasti,“ dodali ochranári s tým, že lokalitu stále monitorujú. Záujemcovia nájdu viac informácií na www.pozormedved.sk. Kontakt na Zásahový tím ŠOP Stred je +421 903 201 879.

