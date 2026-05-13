Nový prieskum už po kauze Projektu Fórum: PS si drží prvú pozíciu, Smer s Republikou klesli

Kauza okolo občianskeho združenia Projekt Fórum zatiaľ výraznejšie neznížila podporu Progresívneho Slovenska. Najnovší prieskum ukázal, že PS si stále drží pozíciu najsilnejšej politickej strany, hoci v posledných dňoch čelí ďalším otázkam spojeným s financovaním združenia, v ktorom pôsobí matka lídra hnutia.
O volebnom modeli agentúry NMS informoval Denník N. Podľa prieskumu by PS aktuálne získalo 19,8 percenta hlasov. Oproti aprílu ide len o mierny pokles o 0,4 percentuálneho bodu. Na druhom mieste zostáva Smer so ziskom 17 percent.
Republika stratila, Hnutie Slovensko posilnilo
Tretia Republika by získala 11,8 percenta hlasov, oproti minulému mesiacu však stratila 1,7 percentuálneho bodu. Hnutie Slovensko si naopak polepšilo a aktuálne by ho podporilo 8,2 percenta voličov. SaS by získala 7,5 percenta hlasov a Hlas 7,1 percenta. Do parlamentu by sa podľa modelu dostali aj Demokrati so ziskom 5,9 percenta a KDH, ktoré by podporilo 5,5 percenta opýtaných.
Pred bránami parlamentu by zostali Maďarská aliancia s podporou 3,9 percenta a Sme rodina, ktorú by volilo 3,5 percenta respondentov.
Šimečka reagoval na informácie o platení telefónu
Novú pozornosť okolo kauzy vyvolali informácie denníka Postoj, podľa ktorých občianske združenie Projekt Fórum v minulosti uhrádzalo faktúry za telefónne služby viacerým členom rodiny Šimečkovcov vrátane predsedu PS Michala Šimečku. Denník uviedol, že má k dispozícii aj konkrétnu faktúru.
Líder PS následne reagoval na sociálnej sieti, kde hovoril o „spravodajskej hre“. Tvrdí, že zverejnené dokumenty nemohli byť získané legálnym spôsobom .„Dozvedám sa, že na faktúre starej 14 rokov je aj číslo, ktoré som zdedil po mojej nebohej starej mame. Neviem, o akú faktúru ide, neviem, odkiaľ ju majú. Jedno je jasné, nemajú ju ako legálne mať,“ uviedol Šimečka.
Podľa jeho slov bol v tom čase študentom a rodičia mu hradili mobilný telefón. Tvrdí, že až neskôr zistil, že číslo bolo vedené cez občianske združenie jeho matky. „Hnevá ma to, lebo keby som to vedel, tak to poviem hneď. Hnevá ma, že to tak bolo, nenechám sa ale zložiť touto spravodajskou hrou za mobil, ktorý mi platila mama z občianskeho združenia pred 14 rokmi,“ dodal predseda PS.
Denník Postoj odmieta koordináciu s politikmi
Na Šimečkove slová reagoval aj novinár Marek Vagovič, ktorý článok pre denník Postoj pripravil. Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti odmietol, že by išlo o koordinovanú akciu s vládou alebo bezpečnostnými zložkami.
„Ako novinár nikdy nezverejňujem zdroje svojich informácií, ale môžem vás ubezpečiť, pán Šimečka, že sme s nikým nič nekoordinovali. Je to výsledok našej dlhodobej investigatívnej práce, na ktorú sme hrdí,“ vyhlásil Vagovič.
Polícia preveruje podozrenia zo subvenčného podvodu
Projekt Fórum je pod drobnohľadom už niekoľko mesiacov. Vládny audit týkajúci sa čerpania verejných dotácií odhalil podľa premiéra Roberta Fica viaceré nedostatky. Polícia ešte v marci začala trestné stíhanie vo veci podozrenia zo subvenčného podvodu.
Robert Fico v apríli uviedol, že predpokladaná škoda sa môže pohybovať okolo 140 000 eur. Rodinu Šimečkovcov zároveň opakovane kritizuje za údajné „príživníctvo na dotačných mechanizmoch“.
Predstavitelia Smeru však odmietajú tvrdenia opozície, podľa ktorých ide o politicky motivované vyšetrovanie. Matka predsedu PS Marta Šimečková už v minulosti uviedla, že sa na fungovaní združenia nikdy neobohatila. Zároveň priznala administratívne pochybenia a deklarovala pripravenosť niesť právne následky.
Nahlásiť chybu v článku