Veriaci neverili vlastným očiam: Lebku svätice ukradli priamo počas omše. Arcibiskup pripúšťa aj okultné praktiky

Foto: Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nina Malovcová
TASR
Z baziliky zmizla relikvia, ktorá tam bola viac než sto rokov.

Z Baziliky sv. Vavřinca a sv. Zdislavy v meste Jablonné v Podještědí v Libereckom kraji ukradol neznámy páchateľ lebku svätej Zdislavy. Ako v stredu uviedol nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, stalo sa to v utorok večer na začiatku bohoslužby.

Polícia pri pátraní požiadala o pomoc aj verejnosť, informuje spravodajkyňa TASR. Ku krádeži podľa polície došlo medzi 18.00 – 18.15 h. „Dosiaľ neznámy páchateľ rozbil skrinku, v ktorej bola lebka uložená a následne z miesta činu aj s ňou utiekol. Tento neznámy muž bol s uvedenou lebkou v ruke zachytený na veľmi nekvalitnom zázname kamery,“ uviedla hovorkyňa polície Libereckého kraja Dagmar Sochorová na webe polície.

Arcibiskup hovorí o cielenej krádeži

Dodala, že hodnotu lebky v tejto chvíli preverujú, jej historická hodnota je však podľa jej slov zrejme nevyčísliteľná. Přibyl ako dočasný administrátor litoměřickej diecézy, kam Jablonné v Podještědí patrí, podotkol, že na bohoslužbe bolo menej ľudí než obvykle, lebo v okolí sa konali iné podujatia.

„Takže ten, kto sem išiel viac-menej na istotu, zrejme vedel, že tu bude menej ľudí a že to preňho bude jednoduchšie,“ povedal arcibiskup novinárom. Páchateľom mohol byť podľa neho buď niekto, kto nie je duševne v poriadku alebo lebku ukradol na objednávku, prípadne ju chce používať na okultné praktiky.

V bazilike je bezpečnostný alarm, ktorý sa však pred každou bohoslužbou vypína. Krádež bola podľa Přibyla záležitosťou niekoľkých sekúnd. „Kňaz, ktorý slúžil omšu, počul dve rany a videl niekoho utekať. Než sa spamätal, bolo po všetkom,“ priblížil situáciu na základe rozprávania svedkov. Stanica ČT24 neskôr poukázala na to, že zlodej na mieste nechal korunku aj závoj, ktoré boli pripevnené na lebke.

Relikvia bola v bazilike viac než sto rokov

Přibyl pripomenul, že sv. Zdislava je spätá so založením mesta a je tiež patrónkou Libereckého kraja. Udalosť preto podľa jeho slov zasiahla nielen veriacich, ale aj celý región. Lebka svätice sa v bazilike nachádzala od roku 1908.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac