Veriaci neverili vlastným očiam: Lebku svätice ukradli priamo počas omše. Arcibiskup pripúšťa aj okultné praktiky

Z Baziliky sv. Vavřinca a sv. Zdislavy v meste Jablonné v Podještědí v Libereckom kraji ukradol neznámy páchateľ lebku svätej Zdislavy. Ako v stredu uviedol nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, stalo sa to v utorok večer na začiatku bohoslužby.
Polícia pri pátraní požiadala o pomoc aj verejnosť, informuje spravodajkyňa TASR. Ku krádeži podľa polície došlo medzi 18.00 – 18.15 h. „Dosiaľ neznámy páchateľ rozbil skrinku, v ktorej bola lebka uložená a následne z miesta činu aj s ňou utiekol. Tento neznámy muž bol s uvedenou lebkou v ruke zachytený na veľmi nekvalitnom zázname kamery,“ uviedla hovorkyňa polície Libereckého kraja Dagmar Sochorová na webe polície.
Arcibiskup hovorí o cielenej krádeži
Dodala, že hodnotu lebky v tejto chvíli preverujú, jej historická hodnota je však podľa jej slov zrejme nevyčísliteľná. Přibyl ako dočasný administrátor litoměřickej diecézy, kam Jablonné v Podještědí patrí, podotkol, že na bohoslužbe bolo menej ľudí než obvykle, lebo v okolí sa konali iné podujatia.
Včera vpodvečer odcizil neznámý pachatel v Bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí vzácnou relikvii, lebku Zdislavy z Lemberka. Na případu pracují českolipští kriminalisté s vědomím jeho mimořádnosti. https://t.co/rVVMPjJyCt. #policielbk pic.twitter.com/p8rjMzzMaF
— Policie ČR (@PolicieCZ) May 13, 2026
„Takže ten, kto sem išiel viac-menej na istotu, zrejme vedel, že tu bude menej ľudí a že to preňho bude jednoduchšie,“ povedal arcibiskup novinárom. Páchateľom mohol byť podľa neho buď niekto, kto nie je duševne v poriadku alebo lebku ukradol na objednávku, prípadne ju chce používať na okultné praktiky.
V bazilike je bezpečnostný alarm, ktorý sa však pred každou bohoslužbou vypína. Krádež bola podľa Přibyla záležitosťou niekoľkých sekúnd. „Kňaz, ktorý slúžil omšu, počul dve rany a videl niekoho utekať. Než sa spamätal, bolo po všetkom,“ priblížil situáciu na základe rozprávania svedkov. Stanica ČT24 neskôr poukázala na to, že zlodej na mieste nechal korunku aj závoj, ktoré boli pripevnené na lebke.
Relikvia bola v bazilike viac než sto rokov
Přibyl pripomenul, že sv. Zdislava je spätá so založením mesta a je tiež patrónkou Libereckého kraja. Udalosť preto podľa jeho slov zasiahla nielen veriacich, ale aj celý región. Lebka svätice sa v bazilike nachádzala od roku 1908.
