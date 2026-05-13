Hovorí sa o konci rekreačných poukazov: SNS kritizuje prorastové opatrenia, proti je aj Huliak

Foto: SITA/Kancelária NR SR

Lucia Mužlová
TASR
SNS kritizuje prorastové opatrenia, nepáči sa jej rušenie rekreačných poukazov.

Prorastové opatrenia z dielne Ministerstva hospodárstva SR podrobí SNS na koaličnej rade kritike. Prekáža jej návrh na rušenie rekreačných a športových poukazov, výhrady má aj k ďalším návrhom. Nie je takisto podľa nej možné, aby prorastové opatrenia boli nesystémové a chaotické. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

„Samotný návrh na rušenie a obmedzovanie rekreačných a športových poukazov SNS utvrdzuje v tom, že ľudia, ktorí pripravovali materiál k prorastovým opatreniam, nerozumejú predmetnej problematike,“ uviedla Škopcová. Proti obmedzovaniu rekreačných a športových poukazov sa pred stredajším rokovaním vlády vyjadril aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý).

Majú vlastné návrhy

SNS je presvedčená, že návrh prorastových opatrení je len ďalšou premárnenou príležitosťou na reformu, ktorú slovenské hospodárstvo akútne potrebuje. Jedinou cestou je podľa nej znižovanie daní, motivácia podnikateľského sektora a posilňovanie sociálnych istôt občanov, ktoré sa prejavia vo vyššej spotrebe obyvateľstva.

Ministerstvo hospodárstva SR v utorok (12. 5.) v súvislosti s kritikou prorastových opatrení uviedlo, že do politického rozhodnutia vládnej koalície nebude komentovať žiadne čiastkové procesy. Premiér Robert Fico (Smer-SD) minulý týždeň povedal, že koaličná rada by o opatreniach mala rokovať vo štvrtok (14. 5.). Prvé rozhodnutia by mohli byť prijaté na následnom rokovaní vlády.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Máte posledné hodiny: Ak chcete v referende hlasovať poštou zo zahraničia, potrebujete o to požiadať

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac