Hovorí sa o konci rekreačných poukazov: SNS kritizuje prorastové opatrenia, proti je aj Huliak

Prorastové opatrenia z dielne Ministerstva hospodárstva SR podrobí SNS na koaličnej rade kritike. Prekáža jej návrh na rušenie rekreačných a športových poukazov, výhrady má aj k ďalším návrhom. Nie je takisto podľa nej možné, aby prorastové opatrenia boli nesystémové a chaotické. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
„Samotný návrh na rušenie a obmedzovanie rekreačných a športových poukazov SNS utvrdzuje v tom, že ľudia, ktorí pripravovali materiál k prorastovým opatreniam, nerozumejú predmetnej problematike,“ uviedla Škopcová. Proti obmedzovaniu rekreačných a športových poukazov sa pred stredajším rokovaním vlády vyjadril aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý).
Majú vlastné návrhy
SNS je presvedčená, že návrh prorastových opatrení je len ďalšou premárnenou príležitosťou na reformu, ktorú slovenské hospodárstvo akútne potrebuje. Jedinou cestou je podľa nej znižovanie daní, motivácia podnikateľského sektora a posilňovanie sociálnych istôt občanov, ktoré sa prejavia vo vyššej spotrebe obyvateľstva.
Ministerstvo hospodárstva SR v utorok (12. 5.) v súvislosti s kritikou prorastových opatrení uviedlo, že do politického rozhodnutia vládnej koalície nebude komentovať žiadne čiastkové procesy. Premiér Robert Fico (Smer-SD) minulý týždeň povedal, že koaličná rada by o opatreniach mala rokovať vo štvrtok (14. 5.). Prvé rozhodnutia by mohli byť prijaté na následnom rokovaní vlády.
