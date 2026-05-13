V čističke odpadových vôd pri Prešove objavili ľudský plod: Polícia zisťuje, čo sa stalo

V čističke odpadových vôd v obci Chminianska Nová Ves našli niekoľkotýždňový ľudský plod. Na nález upozornil zamestnanec zariadenia, ktorý ho objavil počas práce v areáli čistiarne. Prípadom sa už zaoberajú kriminalisti.
O prípade informovala TV JOJ. Podľa dostupných informácií sa plod zachytil na sitách čističky odpadových vôd. Vyšetrovatelia teraz zisťujú, či sa tam dostal cez kanalizačný systém alebo ho do areálu niekto priniesol.
Na čističku sú napojené dve obce
Podľa miestnych obyvateľov využívajú čističku odpadových vôd dve obce, Chminianska Nová Ves aj susedné Chmiňany. Na mieste zasahovali policajti aj policajný technik, ktorí zabezpečovali stopy potrebné pre vyšetrovanie. Polícia zatiaľ bližšie okolnosti prípadu nekomentovala.
Podľa informácií TV JOJ išlo o plod, ktorý nebol schopný samostatného života. Predbežne sa predpokladá, že sa na svet dostal po potrate. Vyšetrovanie však preveruje viacero možností. Nevylučuje sa ani to, že žena o svojom tehotenstve vôbec nevedela.
