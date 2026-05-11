Lidl sťahuje z predaja výrobok, ktorý môžete mať doma v mrazničke. Môže obsahovať cudzí predmet

Obchodný reťazec Lidl sťahuje z predaja Arašidové zmrzlinové tyčinky. Dôvodom je, že nie je možné vylúčiť prítomnosť cudzieho predmetu.
Lidl zverejnil na svojom webe oznam o tom, že spoločnosť INCOM d.o.o. informuje o stiahnutí produktu Arašidové zmrzlinové tyčinky (Peanut Ice Cream Bars). Konkrétne ide o šaržu: L2512633, EAN-kód: 4056489814856. Výrobok s dátumom minimálnej trvanlivosti do 31. 05. 2027 sa objavil na jeho pultoch.
Vráťte ho
Ak ste si ho zakúpili, môžete ho priniesť do predajne a peniaze vám budú vrátené, a to aj bez pokladničného dokladu. Taktiež ak viete o niekom, kto si výrobok zakúpil, upovedomte ho o tom, vyzýva Lidl.
Odporúčané články
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku