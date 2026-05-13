Historický moment v Riskuj!: Súťaž má novú rekordérku. Je druhá žena, ktorej sa podaril veľký úspech

Jana Petrejová
Súťažiaca prekvapila svojím výkonom.

V televíznej súťaži Riskuj! sa občas objavia momenty, ktoré prekročia rámec bežnej hry a zapíšu sa do pamäti divákov ako výnimočné televízne okamihy. Práve medzi ne patrí aj výkon súťažiacej Amálie, ktorá ukázala, že aj pokojný, nenápadný priebeh vedomostnej súťaže môže priniesť historický moment. 

Jej cesta reláciou nebola len o správnych odpovediach, ale aj o sústredení, odvahe a schopnosti zvládať tlak, ktorý s každou ďalšou otázkou narastal. Amália z Brezna sa do hry zapojila ako bežná súťažiaca, no postupne začala zbierať víťazstvá spôsobom, ktorý prekvapil divákov, ako informoval Koktejl.

Amália medzi rekordérkami

Jej úspech bol natoľko výrazný, že sa zaradila medzi najúspešnejších hráčov v histórii šou a podľa televízie sa jej podarilo dosiahnuť výkon, ktorý pred ňou zvládla len hŕstka súťažiacich. Výrazná súťažiaca vyhrávala jednu epizódu za druhou, čo sa tak stalo už päťkrát po sebe. Tým sa tak stala len druhou ženou, ktorej sa podobný úspech podaril. Je preto možné, že ju uvidíme v špeciálnej edícii Riskuj! šampiónov.

Ako priznala súťažiaca, spočiatku musela prekonať nervozitu. “Keď opadol prvotný stres z toho, aby som si neurobila hanbu, začala som to brať ako hru. A ja sa rada hrám vedomostné hry,“ poznamenala Amália z Brezna, pre ktorú sa šiesta relácia neskončila šťastne. “Nemôžem povedať, že by mi nesadli témy, lebo nikdy úplne nesadnú a dá sa hrať aj tak, ale veľmi silný súper,” poznamenala mladá žena a narážala tým na spoluhráča Martina, ktorý vyhral a prijal pozvanie do ďalšej epizódy relácie.

Ako využije výhru?

