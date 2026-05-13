Tragické úmrtie Slováka v zahraničí: Muž sa nevrátil na breh, našli ho o niekoľko hodín neskôr

Pri prevrátení rybárskeho člna pri západnom pobreží Nórska v noci na pondelok zahynuli traja ľudia. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí(MZVEZ) SR v stredu potvrdilo, že medzi nimi je aj slovenský občan, informuje TASR.
„Veľvyslanectvo SR v Štokholme bolo nórskou políciou informované, že medzi obeťami tragédie je občan SR. MZVEZ SR je prostredníctvom nášho veľvyslanectva v kontakte s príslušnými inštitúciami a rovnako s príbuznými zosnulého. Z dôvodu ochrany osobných údajov a absencie súhlasu dotknutých osôb sa MZVEZ SR k uvedenému prípadu nemôže detailnejšie vyjadrovať,“ uviedol rezort.
Boli s ním aj dvaja Česi
Agentúra AFP píše, že pátranie po člne pri pobreží nórskeho regiónu Nordmore sa začalo ešte v nedeľu, keď sa posádka nevrátila na pobrežie podľa plánu. Po rozsiahlej pátracej akcii v noci na pondelok o 03.44 h prevrátenú loď našiel záchranný vrtuľník. Záchranári následne potvrdili smrť troch cudzincov vo veku 50 až 60 rokov. Ich telá z miesta tragédie odviezol vrtuľník.
„Nevieme, čo sa stalo, ale všetko nasvedčuje tomu, že boli vo vode už niekoľko hodín, než sme dorazili,“ povedal v pondelok agentúre AFP Andreas Bull, zo záchrannej služby v meste Sola. Podľa portálu Seznam Zprávy sa na člne nachádzali aj dvaja českí turisti. Ich úmrtie už potvrdil aj hovorca českého ministra zahraničných vecí Adam Čörgő.
