NDS prekvapila vodičov: Tunel Višňové otvorili skôr, než plánovali. Motoristi už v jednom smere prejdú bez omedzení

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v stredu o 11.30 h sprejazdnila ľavú tunelovú rúru diaľničného tunela Višňové v smere do Bratislavy. Informoval o tom odbor mediálnej komunikácie NDS.
S niekoľkodňovým predstihom tak diaľničiari ukončili jarnú údržbu tunela, ktorá pôvodne mala trvať do 17. mája. Pravú tunelovú rúru v smere do Košíc otvoria vo štvrtok (14. 5.) v predpoludňajších hodinách.
Diaľničiari ukončili práce skôr
„Vďaka vysokému pracovnému nasadeniu našich kolegov z 11 stredísk a pracovníkov zhotoviteľov sa podarilo všetky práce vykonať nielen v požadovanej kvalite, ale aj v predstihu. Všetky činnosti prebiehali plynulo, bez prerušenia či akýchkoľvek technických alebo logistických problémov. Len vďaka tomuto súladu sa to podarilo,“ podotkol generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Doplnil, že na jarnom záručnom servise a údržbe tunela pracovalo 150 pracovníkov a desiatky mechanizmov. Podľa jeho slov je to hraničný počet, ktorý môže byť z bezpečnostného hľadiska v tuneli v jednom čase a pri toľkých rôznych činnostiach nasadený. „Veľmi dobre nastavená koordinácia všetkých činností a efektívna spolupráca nasadených pracovníkov nám umožnila tunel otvoriť skôr,“ dodal Macháček.
