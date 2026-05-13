Ľuďom strháva peniaze z dopravnej karty, aj keď necestujú: Obyvatelia slovenského mesta riešia bizarný problém

Platiť za MHD sa dnes už dá rôznymi spôsobmi, či už hotovosťou u vodiča, v automate, cez SMS, aplikáciu, pomocou platobnej karty alebo špeciálnej karty, na ktorú si ľudia dobíjajú peniaze a pri každej jazde im strhne určitú sumu. Presne s týmto druhom platby však hlásia obyvatelia Banskej Bystrice problémy.
Cestujúci sa totiž sťažujú, že systém im strháva peniaze aj v dňoch, keď vôbec necestujú. Mnohým sa to stáva opakovane a ide o nemalú nepríjemnosť. Iným zas sumu odrátalo dvakrát. Téme sa venuje lokálny portál Bystricak.
Problémy s platbou
„Dňa 3. mája som cestovala MHD po veľmi dlhej dobe. Kúpila som si lístok cez kartu a pri odrátaní 50 centov som zrazu zbadala, že odrátalo taktiež 50 centov 30. apríla, kedy som autobusom vôbec necestovala. Udialo sa to tiež niekomu? Doslova ide o okrádanie cestujúcich o ich vlastný kredit,“ pýtala sa jedna z nespokojných cestujúcich.
S podobnou skúsenosťou sa následne podelili viacerí obyvatelia mesta. Jednému z nich vraj revízor poradil, nech nastupuje prednými dverami. Keď totiž nastupujete prednými dverami, stroj vám automaticky vytlačí aj lístok. Pokiaľ nastupujete inými dvermi ako prednými, systém vám len stiahne peniaze z karty, ale lístok nedostanete.
So žiadosťou o vyjadrenie sme sa obrátili na Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a v prípade odpovede budeme článok aktualizovať.
Nahlásiť chybu v článku