Brutálny útok pred potravinami: Pracovníka SBS dobodali, muž utrpel viacero zranení

V Košiciach došlo v utorok (12. 5.) podvečer k napadnutiu pracovníka bezpečnostnej služby (SBS), ktorý utrpel bodné zranenia spôsobené ostrým predmetom. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová pre TASR potvrdila, že podozrivú osobu krátko po čine zadržali. Na incident pred potravinami v mestskej časti Šaca upozornila TV Joj.
Polícia v prípade začala trestné stíhanie, aktuálne vykonáva procesné úkony. Operátor tiesňovej linky na miesto vyslal ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. „Päťdesiatšesťročný muž bol s poraneniami v oblasti brucha, drieku a panvy transportovaný do nemocnice,“ uviedla zástupkyňa hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Martina Fröhlich Činovská.
