Mala štyridsiatky teploty, keď išla pred porotu: Celeste Buckingham priznala zaujímavú vec zo SuperStar

Patrí k umelcom, ktorých kariéra sa začala už v mladom veku pred televíznymi kamerami. Známa spevácka šou jej otvorila dvere do sveta hudby a zároveň ukázala obrovský talent, charizmu aj prirodzenosť, vďaka ktorým si okamžite získala divákov.
Hoci od jej účinkovania v šou uplynuli roky, na obdobie SuperStar dodnes spomína ako na jednu z najdôležitejších životných skúseností, ktorá ju formovala nielen profesionálne, ale aj osobnostne. Speváčka sa vrátila späť v čase a pre FUN rádio odhalila viacero zaujímavých vecí z tých čias, o ktorých mnohí nevedeli.
Pred porotu prišla chorá
Bolo to konkrétne pred 15 rokmi, keď prišla 15-ročná Celeste Buckingham pred porotu v zložení Patrik “Rytmus” Vrbovský, Gábina Osvaldová, Helena Zeťová a Paľo Habera. “Nevydržala som veľmi dlho, myslím, že som bola desiata alebo deviata, ktorá vypadla. Porota ma veľmi nešetrila,” zalovila v pamäti speváčka, ktorá vypadla v prvom finálovom kole.
Nádejná mladá umelkyňa vyzerala na kastingu pred kamerami veľmi placho a bola tichá. Nikto však nevie, čo naozaj bolo za tým, a že to malo svoj dôvod. “Celý polrok som sa chystala na ten kasting, vedela som, že tam idem. Navyše tam je aj predkasting pre produkčných v televízii a tí rozhodnú, či ťa vôbec pustia na obrazovku a potom je ten oficiálny s porotou,” začala Celeste.
Túžba po speváckej kariére bola však silná a napriek svojmu stavu sa postavila pred porotu. “Už som mala ten predcasting za sebou a tam povedali, že dobre, a potom, keď som prišla na kasting, dva dni predtým som schytala chrípku. Mala som štyridsiatky teploty, keď som tam stála a bola som aj taká tichučká,” objasnila Celeste Buckingham.
