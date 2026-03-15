„Kypí vo mne žlč.“ Bývalá zamestnankyňa prezradila, aký častý podvod sa deje v nákupných centrách

Týka sa predaja parfumov a žena upozorňuje, že podvodné praktiky prebiehajú na Slovensku už roky a stále sa s nimi stretáva. Modus operandi je pritom jednoduchý: pracovník vás zastaví, položí pár otázok a vy, samozrejme, odpoviete na všetky „správne“. Následne vám oznámi, že ste šťastlivec – práve ste vyhrali dva parfumy grátis a jeden len za 40 eur.
„Neviete, aký? Však tá reklama v telke s tou blondínkou,“ dodáva. Potom spomenú pár francúzskych názvov známych značiek a potvrdia, že dnes máte jedinečnú príležitosť získať tri také za 40 €.
Ako upozornila Slovenka v príspevku v skupine Stop podvodom: Verejná databáza skúseností na Facebooku, ďalší priebeh závisí od vašej reakcie.
Základným pravidlom bolo predať kus za 10 eur
Ak ste nadšení, pracovníci okamžite „prihodia“ ďalšie tri kusy za polovicu, takže skončíte so šiestimi parfumami za 60 €. Ak váhate, začína sa zjednávanie.
„Čajočka si vás akože odtiahne niekde bokom, lebo ten druhý človek v stánku je zo zákona vedúci (klamstvo), a nech to akože nepočuje, ako veľmi vám vychádza v ústrety. Vysvetlí vám, že má ‘tringelty’ (áno, reálne sa vás bude snažiť presvedčiť o tom, že jej niekto len tak nechal nazvyš parfumy) a dá vám to teda tak, že dva za polovicu, čiže dva za 20 €,“ spomína Slovenka.
Zo zásady ide predajcovi len o jedno – predať kus za desať eur. „Ide len o to, ako prvotne zareagujete. Ak s nadšením, skončíte so šiestimi kusmi za 60 €, s menším nadšením tri za 30 €, ešte menším dva za 20 € a ak frflete úplne, jeden za symbolických 10 €,“ priblížila Slovenka.
