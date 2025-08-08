Kúpať sa choďte radšej inam: Tieto vodné plochy neprešli kontrolou, hygienici ich na letný oddych neodporúčajú

Foto: TASR - Andrej Budai

Lucia Mužlová
TASR
Pozrite si prehľad vodných plôch s nižšou kvalitou vody.

Povolenie na prevádzku malo na konci 32. týždňa 171 umelých kúpalísk a 509 bazénov. V prevádzke bolo tiež desať prírodných kúpalísk. Ďalších 72 vodných plôch malo vyhovujúcu kvalitu vody. Informovali o tom z odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v aktualizačnej správe o tohtoročnej kúpacej sezóne.

Hygienici informovali o zhoršenej kvalite vody na kúpanie na Vinianskom jazere, plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach a Veľkej Domaši. Taktiež v Apáli – mŕtvom ramene Váhu v Komárne. „Možné zvýšené zdravotné riziko je pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom z dôvodu zvýšených hodnôt ukazovateľov cyanobaktérie a chlorofyl-a,“ upozornili.

Niektoré plochy majú mierne zhoršené vlastnosti

Voda nie je podľa nich vhodná na kúpanie ani v rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže, vo vodnej nádrži Lipovina – Bátovce či na štrkovisku Čaňa. Ľuďom odporučili nekúpať sa ani vo vodnej nádrži Stará Myjava, kde zistili výskyt cerkárií, ktoré sú známe ako pôvodcovia cerkáriovej dermatitídy.

Zníženú priehľadnosť vody zaznamenali na vodnej nádrži Duchonka, v Nitrianskom Rudne a na Kunovskej priehrade Sobotište. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ priblížil ÚVZ.

Upozornil na to, že v lokalite Ružín, Delňa a Zelená voda – Kurinec Rimavská Sobota je síce voda vhodná na kúpanie, ale má mierne zhoršené vlastnosti. „A to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias (výskyt cyanobaktérií nebol zaznamenaný). Na týchto lokalitách je naďalej umožnené rekreačné kúpanie, avšak so zvýšenou opatrnosťou,“ dodal.

Obľúbené letovisko má problém: Miestni sú rozčúlení, vadia im ľudia v hoteloch. Sprchujú sa aj…

