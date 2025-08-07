Obľúbené letovisko má problém: Miestni sú rozčúlení, vadia im ľudia v hoteloch. Sprchujú sa aj 5-krát denne

Turecké turistické pobrežie v oblasti Izmiru čelí vážnej vodnej kríze v dôsledku dlhotrvajúceho sucha a rastúceho turistického ruchu. Obyvatelia dediny Germiyan musia čerpať vodu z hĺbky až 170 metrov, zatiaľ čo v minulosti stačilo ísť len do ôsmich či deviatich metrov.
V neďalekom letovisku Cesme úrady obmedzili prístup k pitnej vode na 10 hodín denne, v samotnom Izmire je od stredy dostupná len šesť hodín denne. Obrovský pokles hladiny v hlavnej priehrade zásobujúcej Cesme, ktorá je už len na troch percentách kapacity, ilustruje závažnosť situácie.
Vplyv turizmu na spotrebu vody
Miestni obyvatelia, ako starosta Ali Alyanak, vinia najmä hotely: „Voda v bazénoch sa vyparuje, uteráky sa perú denne a hostia sa sprchujú aj päťkrát denne. Je to plytvanie.“ Klimatológovia upozorňujú, že Stredomorie, kde sa sústreďuje 30 % svetového turizmu, čaká v nasledujúcich desaťročiach výrazný pokles zrážok a častejšie suchá v dôsledku globálneho otepľovania.
Podľa Selmy Akdogan z Izmirskej komory environmentálnych inžinierov turisti spotrebujú „dva až trikrát viac vody ako miestni obyvatelia“. Navrhuje, aby hotely používali na napúšťanie bazénov morskú vodu a aby sa upustilo od trávnikov v prospech menej náročných záhrad.
Nákladné technológie a obavy hotelierov
Niektoré hotely už využívajú odsoľovanie morskej vody, čo je však nákladné a energeticky náročné. Malé hotely sa obávajú, že obmedzenia vody odradia turistov – obsadenosť v auguste klesla na 20 %. Obyvatelia ako 80-ročná Sabiha Yurtsever, ktorá trávi v Cesme každé leto už 25 rokov, si nespomínajú na také suché leto a kritizujú vládu aj hotelierov za zhoršovanie situácie.
„Keď lesy zhoria, stavajú hotely namiesto toho, aby vysádzali stromy. Čím menej stromov, tým menej dažďa,“ dodala. Orhan Belge, ktorý vedie luxusný hotel s 253 izbami s výhľadom na tyrkysové vody Egejského mora, nemá veľa trpezlivosti s tým, že sa médiá zameriavajú na túto problematiku.
Nezodpovednosť veľkých hotelov a obavy z turizmu
„Veľké štvor alebo päťhviezdičkové hotely, ako je ten náš, majú vodné nádrže s objemom 200 – 250 ton. Vodu máme 24 hodín denne,“ povedal Belge, ktorý je zároveň prezidentom odborového zväzu hotelierov v meste. Manažér malého hotela v meste, ktorý požiadal o anonymitu, uznal, že „nedostatok vody je skutočný problém“, ale povedal, že sa predovšetkým obáva, že obmedzenia používania vody „odvejú“ turistov inde.
„Minulé leto sme boli v rovnakom období plne obsadení. A boli sme plní ešte pred dvoma týždňami,“ povedal. „Teraz je hotel na 80 percent prázdny a nemáme žiadne rezervácie na august.“
Nahlásiť chybu v článku