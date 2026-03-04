Nela Pocisková očarila už aj za hranicami: Správa od fanúšičky ju dojala a nesmierne prekvapila

Foto: Instagram (pociskova.nela)

Frederika Lyžičiar
Potešila ju milá reakcia fanúšičky z Maďarska.

Herečku a speváčku Nelu Pociskovú čakalo prekvapenie, ktoré by podľa všetkého nečakala ani vo sne. Ukázalo sa totiž, že jej popularita siaha ďaleko za hranice Slovenska.

Vo svojom instagramovom príbehu sa o milú príhodu podelila Nela Pocisková, ktorú tento moment veľmi potešil. Fanúšikovia sa tak dozvedeli, že vďaka seriálu Búrlivé víno sa o nej dozvedeli aj diváci v zahraničí, konkrétne v Maďarsku. Zverejnila krátku ukážku s maďarským dabingom a následne sa jej ozvala fanúšička, ktorá jej poslala veľmi srdečný odkaz.

Diváci ju aktuálne môžu sledovať v obľúbenom markizáckom seriáli Dunaj, k vašim službám, kde stvárňuje Adelu Brunovskú. Sympatická umelkyňa sa čoskoro predstaví aj v ďalšom televíznom projekte – opäť si totiž obuje tanečné topánky a objaví sa v novej sérii šou Let’s Dance, ktorá sa už onedlho vráti na obrazovky. Práve v tomto období sa však podelila o moment, ktorý jej vyčaril úsmev na tvári.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Seriál ju preslávil aj za hranicami

Seriál Búrlivé víno patril svojho času medzi úspešné projekty televízie Markíza a diváci v ňom mohli vidieť aj Nelu Pociskovú. Práve tento seriál sa postaral o to, že ju dnes poznajú aj za hranicami Slovenska. Jej kolegyňa Dominika Žiaranová jej totiž poslala krátky úryvok zo seriálu s maďarským dabingom, ktorý zachytila v televíznom vysielaní.

Reprofoto: Instagram (pociskova.nela)

Herečka sa o túto zaujímavú chvíľu podelila so svojimi sledovateľmi na sociálnej sieti. Krátko na to sa jej ozvala fanúšička z Maďarska, ktorá priznala, že práve takto sa o nej dozvedela. „Takto som sa o tebe dozvedela. Som Maďarka a vždy som bola ohromená tvojou krásou. Nina je úžasná,“ napísala jej v správe obdivovateľka.

Nečakaná reakcia ju pobavila

