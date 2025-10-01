Kto skončí vo finále? Diváci Farmy sa nevedia zhodnúť na trojici, takto vyzerajú ich prvé tipy

Ďalší týždeň je za nami a farmári sú o krok bližšie k semifinále a nie tak ďaleko od finále. Niektorí sa už stihli stať favoritmi divákov, no v hre je oveľa viac ľudí, ktorí si svojou kontroverznosťou a taktizovaním pokazili divácku priazeň a stali sa terčom ich kritiky. Nie div, že sa ľudia nevedia zhodnúť na tom, kto skončí vo finále.
Najprv stihli vypadnúť pôvodní farmári a to Arseni, Julius, Peter a Marcela a potom nasledoval duel, v ktorom sa proti sebe postavili Miňo a Štefan – noví obyvatelia Farmy. Nakoniec sa musel pobaliť Štefan, zatiaľ čo Miňo využil čas na statku na to, aby sa zblížil s Laurou. No aj keď si ju pustil do postele, drží si od nej odstup, keďže je podľa jeho slov „prefíkaná ako líška“ a v skutočnosti sa mu ani nepáči.
Kto podľa nich skončí vo finále
„Aj keď je to ešte priskoro, ale podľa mňa finále bude: Áron, Alena, Roman,“ začala túto debatu diváčka svojím príspevkom. Na to hneď niekto zareagoval slovami: „Roman tam je najväčšia zmija. Tak taktizuje, že vyhodí aj sám seba.“ Sám potom navrhol inú trojicu: „Áron, Alena, Laura, také bude finále a môže vás niektorých aj je*núť, že tam bude Laura.“
Nie je pritom jediný, kto vo finále nechce Romana. „Dúfam, že Roman nie, majster sveta,“ znel komentár. Podľa slov diváčky je síce pracovitý, no je manipulátor a narcis, a tak si výhru nezaslúži. Naopak, ďalšia diváčka ho vo finálovej trojici vidí a to so súťažiacimi, ktorí ešte spomenutí neboli. Písala: „Podľa mňa vo finále Miša, Majo a Roman.“
Iné tipy zas zneli, napríklad: „Igor, Alena, Marián,“ alebo „Miška, Laura, Dorota,“ alebo „Alenka, Rišo a Roman.“ Je tak zjavné, že sa zatiaľ nevedia zhodnúť na trojici, hoci niektoré mená sa zopakovali viackrát.
Nedávno pritom unikli zábery zo statku, ktoré natočili diváci. Na nich je jasne vidieť, ktorí súťažiaci sú v súčasnosti stále na Farme, vďaka čomu by sa dalo ľahko určiť, kto má najväčšiu šancu dostať sa do semifinále a neskôr až do finále. Ako sme písali v článku, diváci na videu videli Riša, Lauru, Árona a Alenu. Preto neprekvapí, že práve ich mená sa objavili v rôznych kombináciách tipov na finalistov.
