Obávajú sa najhoršieho. Diváci Sľubu odkazujú jednej z postáv, nech sa spamätá skôr, než bude neskoro

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Diváci Sľubu si opäť nevydýchnu.

Od začiatku druhej série sa dej obľúbeného dobového seriálu rozbehol naplno. Pribudli nové postavy a životy viacerých postáv sa poriadne skomplikovali. Roháča čaká prerod a Zuzana stihla stretnúť nového muža. Veci sa hýbu skutočne rýchlo, a tak nie div, že majú diváci obavy.

Hoci sa v posledných týždňoch diváci zameriavali viac na chyby, ktoré tvorcom unikli, ako na konkrétne dejové zvraty, po posledných epizódach sa ich záujmy menia. Vracajú sa späť k hlavnej dvojici a sústredia sa najmä na Zuzanu, keďže práve pri tej majú pocit, že ak budú dostatočne kričať na obrazovku, začuje ich a uvedomí si, že by mala robiť niečo inak.

Foto: TV Markíza

Boja sa o budúcnosť Kubka

Natália Chalúpková dlho nechcela povedať, prečo odišla z Líbye a vrátila sa do Bratislavy. Nakoniec sa však ukázalo, že sa rozvádza so svojím manželom, ktorý jej mal byť neverný, zničiť jej vzťahy s rodinou a po desiatich rokoch prosenia jej aj tak nedal to, po čom najviac túžila – bábätko. Hoci to znie ako srdcervúci príbeh zlomenej ženy, ktorá sa rozhodla konečne za seba postaviť, diváci to vidia inak.

„Ja si myslím, že klame a má niečo za lubom,“ písala diváčka v komentároch. „Podľa mňa klame, prispôsobuje si to, ako chce,“ súhlasila ďalšia. Veria pritom, že jedna časť príbehu je pravdivá a Natália si prišla do Bratislavy splniť sen o dieťati. „Natália klame. Chce Zuzane vziať Kubka, Michala, aj dom. No, síce je to Kubkova teta… Ale súdom ho získala papierovo aj ľudsky Zuzana, má právo byť v dome a mať Kubka,“ vysvetlila iná diváčka.

Foto: TV Markíza

Táto teória je pritom medzi divákmi mimoriadne populárna. „Ja jej neverím, určite bude chcieť Kubka,“ súhlasila iná fanúšička seriálu a podobná debata sa rozbehla aj pod scénou, kde Zuzana svojej mame hovorila o mužovi, ktorého stretla na výlete s deťmi v Poľsku. Prekvapivo na to jej mama reagovala sklamane, keďže stihla s Michalom konečne nájsť spoločnú reč a fandila ich rodine.

Diváci však reagovali ešte tvrdšie. Boja sa totiž toho, že sa Zuzana príliš sústredí na svoju ženskosť a slobodu, pričom by si mala viac dávať pozor na to, čo sa jej deje doma. „Tak sprostú ženu, ako je Zuza, by bolo treba strašne dlho hľadať. Ona asi chce prísť o Kubka aj Michala. Natália si brúsi zuby na malého, a keď bude robiť „kraviny“, tak ľahko o neho príde,“ krútila nechápavo hlavou diváčka a nebola jediná.

„Ešte jej Kubka vezme Natália, lebo svoje dieťa nemá a Kubko je jej pokrvný synovec… To bude ešte napätie a zamotané,“ alebo „Už nech sa konečne upokojí. Chce prísť o Kubka? To hádam nie,“ zneli ďalšie komentáre.

