Samo Vozár je späť: Pán profesor odštartuje novú sériu už v januári a odhalí, čo sa stalo po svadobnom výbuchu

Televízia Markíza nezačne rok 2026 s dvoma seriálmi, ako sa očakávalo, ale rovno s troma. Seriálový Samo Vozár je späť. Nová séria seriálového hitu s Tomášom Maštalírom štartuje v pondelok 26. januára o 20.30 h. Diváci sa môžu tešiť na známe tváre, nové postavy a silné príbehy mladej generácie.
Šiesta séria seriálu Pán profesor, ktorý nahliadol do svetla mladých a nebál sa siahnuť aj po citlivejších témach, prinesie nové príbehy, emócie aj výzvy. Premiérové epizódy budú môcť diváci sledovať každý pondelok o 20.30 h. Seriálový hit o stredoškolskom učiteľovi Samovi Vozárovi, v podaní Tomáša Maštalíra, sa stal výnimočným najmä vďaka svojej schopnosti prepájať silné spoločenské témy s ľahkosťou a humorom. Príbehy mladých ľudí, ich vnútorné boje, hľadanie identity či vzťahy s dospelými rezonovali naprieč generáciami.
Na čo sa môžu diváci tešiť?
Diváci v predchádzajúcich piatich sériách s napätím sledovali, ako sa vyvíja a akým prekážkam čelí vzťah hlavnej dvojice učiteľov – charizmatického Sama Vozára s nekonvenčným prístupom nielen k učeniu a empatickej Klaudie Belanskej, ktorá vyznáva pravidlá.
„Samo Vozár je určite jednou z najvýraznejších postáv mojej kariéry. Sme spolu už šiestu sériu a som presvedčený, že si ho diváci budú pamätať ešte dlho,“ hovorí Tomáš Maštalír a dodáva: „Všetci, ktorí na projekte pracujeme, sa asi zhodneme na tom, že seriál sa snaží reflektovať aktuálne témy a problémy mladej generácie. Myslím si, že sa mu to do veľkej miery darí. Navyše je to všetko podávané nenásilnou, láskavou a často aj úsmevnou formou.“
On, rovnako ako aj jeho herecká kolegyňa Gabika Marcinková, si návrat na pľac po viac než dvoch rokoch veľmi užívali. „Myslím si, že Pán profesor bol pre mnohých z nás – či už hercov alebo členov štábu – srdcovým projektom. Vždy nás to veľmi bavilo, ale v tejto 6. sérii to bolo podľa mňa ešte intenzívnejšie a uvoľnenejšie. Naozaj sme si užívali každý jeden deň a verím, že to budú cítiť aj naši diváci,“ prezrádza Gabriela Marcinková.
Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na ďalších obľúbených členov učiteľského zboru – Romana Luknára ako riaditeľa školy Denisa Rácza, Petru Polnišovú ako učiteľku Barbaru Hudákovú, Sama Trnku ako Laca Hudáka, ako aj na herecké hviezdy, ktoré sa objavili v predchádzajúcich piatich sériách.
Najnovšie epizódy nadviažu na dramatické udalosti z finále piatej série. Svadba Klaudie a Sama, ktorá sa mala stať symbolom nového začiatku, sa skončila výbuchom. Šiesta séria tak prinesie odpovede na otázky, ako sa hlavní hrdinovia aj ich okolie vyrovnajú s následkami tejto udalosti. Popritom sa Samo opäť naplno ponorí do sveta svojich študentov a ich každodenných problémov.
„Pán profesor je projekt, ktorý dokázal zasiahnuť emócie divákov, otvárať dôležité spoločenské témy a pritom si zachovať úprimnosť aj nadhľad. Od svojho uvedenia v roku 2020 si vybudoval mimoriadne silné puto s divákmi a stal sa značkou, ku ktorej sa radi vraciame. V záverečnej sérii Samo Vozár opäť začína vyučovať svojím typickým spôsobom, no čakajú ho aj nové výzvy – v osobnom aj profesijnom živote. Objavia sa nové postavy, svieže príbehy a zmení sa aj dynamika jeho vzťahu s Klaudiou, čo ich spoločnej línii dodá nový rozmer,“ uviedla Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.
Vrátia sa aj obľúbení študenti
Do školských lavíc sa vrátia aj obľúbení študenti v podaní Kláry Kerešovej, Martiny Obšitníkovej, Samuela Kvalicha, Dávida Kytku, Romana Maximiliána Kollára, Sáry Hrčkovej, Rebeky Vlčkovej či Benjamína Arvaya. Diváci sa môžu tešiť aj na mladé herecké talenty, ktoré sa v jednotlivých epizódach zhostia hlavných študentských postáv – medzi nimi sa objaví napríklad aj Kristián Macháček, hviezda seriálového megahitu Sľub, či Karolin Omastová, známa z úspešného Voyo Originálu Sex O´Clock. Tvorcovia si zároveň pripravili pre všetkých fanúšikov seriálu milé prekvapenie, ktoré ich v spomienkach vráti k predchádzajúcim piatim sériám.
Aj v nových epizódach sa seriál dotkne tém, ktoré sú pre mladých ľudí mimoriadne aktuálne – online šikany, vzťahov s rodičmi, nastavovania hraníc či prijatia samého seba. Réžie šiestej série sa ujali Zuzana Marianková, ktorá režírovala už predchádzajúce série Pána profesora či úspešný Voyo Originál Bora, a Braňo Holiček, ktorý má na konte napríklad strhujúci kriminálny seriál Vina.
„Pán profesor je unikátny aj tým, že ponúka hlboký pohľad do silných príbehov študentov a umožňuje nám pozerať sa na situácie očami tých, ktorí ich skutočne prežívajú. Môže to priniesť pochopenie vecí, ktoré sme sami nezažili. Ak si z Pána profesora môžeme niečo odniesť, je to práve toto uvedomenie – že nikdy nevieme, čím si ten druhý človek prechádza,“ hovorí režisérka.
