Samo Vozár je späť: Pán profesor odštartuje novú sériu už v januári a odhalí, čo sa stalo po svadobnom výbuchu

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Pán profesor sa konečne vracia a uzavrie napätý koniec piatej série.

Televízia Markíza nezačne rok 2026 s dvoma seriálmi, ako sa očakávalo, ale rovno s troma. Seriálový Samo Vozár je späť. Nová séria seriálového hitu s Tomášom Maštalírom štartuje v pondelok 26. januára o 20.30 h. Diváci sa môžu tešiť na známe tváre, nové postavy a silné príbehy mladej generácie.

Šiesta séria seriálu Pán profesor, ktorý nahliadol do svetla mladých a nebál sa siahnuť aj po citlivejších témach, prinesie nové príbehy, emócie aj výzvy. Premiérové epizódy budú môcť diváci sledovať každý pondelok o 20.30 h. Seriálový hit o stredoškolskom učiteľovi Samovi Vozárovi, v podaní Tomáša Maštalíra, sa stal výnimočným najmä vďaka svojej schopnosti prepájať silné spoločenské témy s ľahkosťou a humorom. Príbehy mladých ľudí, ich vnútorné boje, hľadanie identity či vzťahy s dospelými rezonovali naprieč generáciami.

Foto: TV Markíza

Na čo sa môžu diváci tešiť?

Diváci v predchádzajúcich piatich sériách s napätím sledovali, ako sa vyvíja a akým prekážkam čelí vzťah hlavnej dvojice učiteľov – charizmatického Sama Vozára s nekonvenčným prístupom nielen k učeniu a empatickej Klaudie Belanskej, ktorá vyznáva pravidlá.

„Samo Vozár je určite jednou z najvýraznejších postáv mojej kariéry. Sme spolu už šiestu sériu a som presvedčený, že si ho diváci budú pamätať ešte dlho,“ hovorí Tomáš Maštalír a dodáva: „Všetci, ktorí na projekte pracujeme, sa asi zhodneme na tom, že seriál sa snaží reflektovať aktuálne témy a problémy mladej generácie. Myslím si, že sa mu to do veľkej miery darí. Navyše je to všetko podávané nenásilnou, láskavou a často aj úsmevnou formou.“

Foto: TV Markíza

On, rovnako ako aj jeho herecká kolegyňa Gabika Marcinková, si návrat na pľac po viac než dvoch rokoch veľmi užívali. „Myslím si, že Pán profesor bol pre mnohých z nás – či už hercov alebo členov štábu – srdcovým projektom. Vždy nás to veľmi bavilo, ale v tejto 6. sérii to bolo podľa mňa ešte intenzívnejšie a uvoľnenejšie. Naozaj sme si užívali každý jeden deň a verím, že to budú cítiť aj naši diváci,“ prezrádza Gabriela Marcinková.

Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na ďalších obľúbených členov učiteľského zboru – Romana Luknára ako riaditeľa školy Denisa Rácza, Petru Polnišovú ako učiteľku Barbaru Hudákovú, Sama Trnku ako Laca Hudáka, ako aj na herecké hviezdy, ktoré sa objavili v predchádzajúcich piatich sériách.

Foto: TV Markíza

Najnovšie epizódy nadviažu na dramatické udalosti z finále piatej série. Svadba Klaudie a Sama, ktorá sa mala stať symbolom nového začiatku, sa skončila výbuchom. Šiesta séria tak prinesie odpovede na otázky, ako sa hlavní hrdinovia aj ich okolie vyrovnajú s následkami tejto udalosti. Popritom sa Samo opäť naplno ponorí do sveta svojich študentov a ich každodenných problémov.

„Pán profesor je projekt, ktorý dokázal zasiahnuť emócie divákov, otvárať dôležité spoločenské témy a pritom si zachovať úprimnosť aj nadhľad. Od svojho uvedenia v roku 2020 si vybudoval mimoriadne silné puto s divákmi a stal sa značkou, ku ktorej sa radi vraciame. V záverečnej sérii Samo Vozár opäť začína vyučovať svojím typickým spôsobom, no čakajú ho aj nové výzvy – v osobnom aj profesijnom živote. Objavia sa nové postavy, svieže príbehy a zmení sa aj dynamika jeho vzťahu s Klaudiou, čo ich spoločnej línii dodá nový rozmer,“ uviedla Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.

Vrátia sa aj obľúbení študenti

Do školských lavíc sa vrátia aj obľúbení študenti v podaní Kláry Kerešovej, Martiny Obšitníkovej, Samuela Kvalicha, Dávida Kytku, Romana Maximiliána Kollára, Sáry Hrčkovej, Rebeky Vlčkovej či Benjamína Arvaya. Diváci sa môžu tešiť aj na mladé herecké talenty, ktoré sa v jednotlivých epizódach zhostia hlavných študentských postáv – medzi nimi sa objaví napríklad aj Kristián Macháček, hviezda seriálového megahitu Sľub, či Karolin Omastová, známa z úspešného Voyo Originálu Sex O´Clock. Tvorcovia si zároveň pripravili pre všetkých fanúšikov seriálu milé prekvapenie, ktoré ich v spomienkach vráti k predchádzajúcim piatim sériám.

Foto: TV Markíza

Aj v nových epizódach sa seriál dotkne tém, ktoré sú pre mladých ľudí mimoriadne aktuálne – online šikany, vzťahov s rodičmi, nastavovania hraníc či prijatia samého seba. Réžie šiestej série sa ujali Zuzana Marianková, ktorá režírovala už predchádzajúce série Pána profesora či úspešný Voyo Originál Bora, a Braňo Holiček, ktorý má na konte napríklad strhujúci kriminálny seriál Vina.

„Pán profesor je unikátny aj tým, že ponúka hlboký pohľad do silných príbehov študentov a umožňuje nám pozerať sa na situácie očami tých, ktorí ich skutočne prežívajú. Môže to priniesť pochopenie vecí, ktoré sme sami nezažili. Ak si z Pána profesora môžeme niečo odniesť, je to práve toto uvedomenie – že nikdy nevieme, čím si ten druhý človek prechádza,“ hovorí režisérka.

