Tam hore je nádherné miesto: Kristína Kövešová opísala, čo zažila na hranici života a smrti

Niektoré životné chvíle človeka zásadne poznačia. Skúsenosť na hranici života a smrti dokáže zmeniť pohľad na hodnoty, smerovanie aj samotný zmysel bytia.
O tom, aký krehký vie byť ľudský život a ako ľahko ho berieme ako samozrejmosť, hovorí aj nepríjemná skúsenosť investigatívnej novinárky Kristíny Kövešovej, ktorá si každý rok pripomína deň, keď jej lekári dávali len minimálne šance na prežitie. Od chvíle, keď po vážnej otrave len tesne unikla smrti, uplynulo už šesť rokov. Príspevok, ktorý zverejnila na sociálnej sieti Instagram sa dotkol mnohých ľudí a prirodzene otvoril diskusiu o viere, duchovných zážitkoch aj o hraniciach medicíny.
Otrava, ktorá takmer skončila tragicky
„Dnes opäť oslavujem svoje druhé narodeniny, deň, keď pred rokmi v nemocnici nevedeli, či po nebezpečnej otrave prežijem do rána,“ napísala investigatívna novinárka Kristína Kövešová. Pripomenula si tak chvíle, keď jej skolabovali orgány a silné bolesti jej lekári tlmili morfiom.
„Skolabovali mi orgány a tlmili mi bolesti morfiom,“ uviedla s tým, že jej stav bol kritický. Ako otvorene priznala, v istom momente sa jej život zastavil. „Prežila som klinickú smrť,“ napísala bez príkras. Práve táto skúsenosť sa podľa jej slov stala zlomovým bodom, ktorý navždy zmenil jej pohľad na život.
