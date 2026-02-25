Krviprelievanie pokračuje aj piaty rok vojny: Rusko vyslalo 115 dronov, pod troskami našli civilné obete

Vojna na Ukrajine
Najintenzívnejšie boje hlásia z okolia Pokrovska.

Útok ruskej armády na jednu z obcí v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny si v noci na stredu vyžiadal životy štyroch civilistov. Medzi zranenými je aj jedno dieťa. V stredu ráno o tom informovala Štátna služba Ukrajiny pre mimoriadne situácie citovaná britskou stanicou BBC.

Ruská armáda sa k útoku nevyjadrila. Podľa záchranárov bol pri útoku zničený obytný dom, spod trosiek ktorého vytiahli telá troch osôb. Ďalšie telo záchranári našli v ruinách dvojposchodového bytového domu.

Nočný útok 115 dronmi

Ukrajinská armáda v stredu vo svojej rannej zvodke informovala, že Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 115 útočnými dronmi. Podľa predbežných údajov protivzdušná obrana zostrelila alebo elektronicky zneškodnila 95 bezpilotných lietadiel. Zaznamenali zásahy 18 dronov na 11 miestach.

Generálny štáb ukrajinskej armády okrem toho spresnil, že ukrajinské jednotky počas uplynulých 24 hodín na rôznych úsekoch frontu zaznamenali 164 bojových stretov s ruskou armádou. Podľa nej Rusko v utorok podniklo 83 leteckých úderov, zhodilo 220 riadených leteckých bômb a nasadilo 5964 dronov-kamikadze.

Ruské ministerstvo obrany hlási zostrelené drony

Okrem toho uskutočnilo 3293 delostreleckých útokov na pozície ukrajinských jednotiek a obývané oblasti. Ukrajinské raketové jednotky a delostrelectvo zasiahli jeden priestor sústredenia ruskej živej sily. Najintenzívnejšie boje hlásia z okolia mesta Pokrovsk.

Ruské ministerstvo obrany naopak uviedlo, že jeho jednotky počas noci zostrelili 69 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Najviac, 24 dronov, malo byť zničených nad Brianskou oblasťou. Ďalších 18 nad anektovaným Krymom, 14 nad Smolenskou oblasťou, po tri nad Tulskou a Oriolskou oblasťou a nad Čiernym morom a po jednom nad Kurskou, Kalužskou a Belgorodskou oblasťou, ako aj nad Moskovskou oblasťou.

