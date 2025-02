Kristína Svarinská zverejnila autentickú fotografiu, aká sa len tak nevidí. Na toto mnohé ženy nemajú odvahu

Úspešná herečka, známa z Dunaja, k vašim službám, rozhodne nepatrí do skupiny umelkýň, ktoré sa boja vyjsť von bez toho, že by si nedali na seba mejkap. Hoci sú herečky viac než ostatné ženy na očiach verejnosti, a preto im záleží na vonkajšej kráse, Kristína si z toho ťažkú hlavu nerobí. Na sociálnych sieťach sa často prihovára svojim fanúšikom bez tony líčidiel a so širokým úsmevom na perách.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zdá sa, že Kristína Svarinská je za prirodzenosť, ktorú ukazuje aj na Instagrame. Vôbec jej neprekáža, že má na sociálnej sieti vyše 100-tisíc sledovateľov, ktorí vidia fotografie a videá zachytávajúce jej prácu i momenty z každodenného života. Nedávno sa pochválila zábermi z exotickej Srí Lanky, no nebola to len obyčajná dovolenka. Išlo o ajurvédsky pobyt, kde sústredila pozornosť na svoje telo a myseľ, a tak si dopriala rôzne masáže, ozdravné procedúry a nechýbala ani zdravá strava.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kristína Svarinská (@kristina.svarinska)

Najnovšia fotografia len s uterákom

Už vtedy herečka zaujala tým, ako sa prezentovala. Šťastná, bez mejkapu, naolejovaná, len s veľkou šatkou na tele, a tiež na hlave, a ešte k tomu s kokosom v ruke si užívala dni v exotickej krajine. Ukázala sa vo svojej prirodzenej podobe bez akýchkoľvek prehnaných póz a pretvárky. Aj preto je u mnohých obľúbená. O to viac po tom, čo sa najnovšie pochválila s fotografiou zverejnenou vo svojom príbehu na sociálnej sieti.

Z herečky srší optimizmus a dobrá nálada na všetky strany. S fanúšikmi sa podelila o snímku, ktorá zachytáva umelkyňu zahalenú v bielom uteráku a bez mejkapu. Očividne sa takto cíti najlepšie, keďže fotografiu okomentovala: „Jedna mastná hlava, šťastná hlava“. Herečka má zmysel pre humor a vie si urobiť žart aj zo seba. Opäť sa ukázala v prirodzenej podobe, s drdolom a širokým úsmevom. Vyzerá úžasne, málokto by jej tipol 35 rokov, stále totiž vyzerá ako dievčatko.

Jej vzhľad by jej mohli závidieť aj mladšie ročníky. Nepotrebuje vôbec žiadny mejkap, prirodzená krása jej svedčí najviac. Takto aspoň vynikne mladistvý výzor, ktorý je nepochybne jej silnou stránkou.