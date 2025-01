Kristína Svarinská, ako ju diváci Dunaja, k vašim službám nepoznajú: Posielajú jej nadšené odkazy, toto je dôvod

Mnohí ju dlhé týždne vídavali na televíznych obrazovkách v markizáckom seriáli Dunaj, k vašim službám, kde stvárňuje postavu Kláry. Sága sa po prestávke opäť vysiela, čím ulahodila nedočkavým divákom, ktorí si okrem iného obľúbili aj herečku. Tá zverejnila na sociálnej sieti fotografie, ktorými mnohým vyrazila dych. Na toto totiž jej priaznivci nie sú zvyknutí.

Vážny výraz vystriedal úsmev

V úspešnom slovenskom seriáli sa Kristína Svarinská ukazuje ako utrápená žena, ktorá túži po pomste svojho zavraždeného manžela. Navyše, zakaždým je upravená, ako bolo na danú dobu zvykom a často máva vážny výraz na tvári a pôsobí stroho. O to viac prekvapil fanúšikov herečkin príspevok na Instagrame, plný zaujímavých slov a snímok.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kristína Svarinská (@kristina.svarinska)



Na fotografiách totiž herečka z Dunaja, k vašim službám ukázala svoju autentickosť bez akéhokoľvek mejkapu a úprav – tak, ako vyzerá prirodzene. Nejde však len o vonkajší vzhľad. Mnohých zaujme, že z nej srší pozitivita a dobrá nálada, jeden úsmev strieda druhý a jednoducho si užíva život. Ide o pravý opak seriálovej Kláry.

„Vianočné recap ajurvédovanie, alebo ako som do oleja namiesto jedla namočila seba. Pomaly, ale isto to začínajú byť moje obľúbené sviatky v roku. Čo prinesú tie budúce, uvidíme. Ďakujem ti, moja drahá @sethmara_ayurveda_srilanka, že si ma takto na sklonku roka prichýlila a dopriala mi nadýchnuť sa. Navždy vďačná a s láskou prijímajúca do skorého olejovania,“ napísala herečka na Instagram k sérii fotografií.

Aká ďalšia zmena u nej nastala?