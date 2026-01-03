Kremľu sa nepáčia kroky Trumpa, odsúdil americký útok na Venezuelu. O prezidentovi nepadla reč

Rusko v sobotu odsúdilo vojenský zásah USA vo Venezuele s tým, že pre útok neexistuje žiadne ospravedlnenie a že „ideologické nepriateľstvo“ prevážilo nad diplomaciou.
„Dnes ráno sa Spojené štáty dopustili ozbrojenej agresie voči Venezuele. Je to hlboko znepokojujúce a odsúdeniahodné,“ uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo zahraničných vecí. „Zámienky používané na ospravedlnenie takýchto činov sú neudržateľné. Ideologické nepriateľstvo zvíťazilo nad obchodným pragmatizmom,“ dodal ruský rezort diplomacie.
Madura nespomenuli
Vo vyhlásení sa nespomína venezuelský líder Nicolás Maduro, ktorého americké sily podľa šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa zadržali a odviezli z krajiny.
„Znovu potvrdzujeme našu solidaritu s venezuelským ľudom,“ uvádza sa vo vyhlásení Ruska s tým, že neexistujú žiadne správy o tom, že by pri amerických útokoch utrpeli zranenia ruskí občania.
