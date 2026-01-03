Futbalový svet v smútku: Navždy nás opustil známy reprezentačný tréner, mal 80 rokov

Vo veku 80 rokov zomrel bývalý reprezentačný tréner futbalistov Bulharska Dimitar Penev. Podľa stanoviska Bulharskej futbalovej únie bola dôvodom úmrtia pretrvávajúca choroba.
Čím sa preslávil?
Peneva vymenovali za najlepšieho trénera Bulharska 20. storočia, reprezentačný tím doviedol na majstrovstvách sveta 1994 v USA ku štvrtému miestu. Okrem Bulharska koučoval na domácej scéne hlavne CSKA Sofia.
Úspechy zbieral aj ako hráč, na svojom konte má 13 víťazných trofejí a dvakrát ho vymenovali za najlepšieho hráča Bulharska. Informovala agentúra AP.
Днес България осиротя! Отиде си легендарният Димитър Пенев – Стратега от Мировяне! Той издъхна на 80 години.
Един от най-великите треньори, завинаги свързан с националния отбор на България, онова незабравимо лято на ’94 година и на ЦСКА. #ДимитърПенев #ЛегендаНаБългарскияФутбол pic.twitter.com/21Z70Efjfz
— Gong.bg (@Gong_Bg) January 3, 2026
Nahlásiť chybu v článku