Krehký mier na Blízkom východe: Izrael a Libanon uzavreli dohodu, rozhodujúce bude konanie Hizballáhu

Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia, ktoré v noci na štvrtok po trojstranných rokovaniach vo Washingtone zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Prímerie je podmienené tým, že proiránske militantné hnutie Hizballáh zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich členov z južného Libanonu.
Informovala o tom agentúra AP. V poradí štvrté kolo priamych rozhovorov medzi izraelskými a libanonskými predstaviteľmi sprostredkúvané USA sa konalo v utorok a stredu. Tieto stretnutia majú prispieť k trvalému mieru medzi oboma krajinami, ktoré sa vzájomne neuznávajú.
Prímerie je podmienené stiahnutím Hizballáhu
„Výsledkom rokovaní pod vedením USA je dohoda medzi Izraelom a Libanonom o uplatňovaní prímeria,“ píše sa v stredajšom vyhlásení, podľa ktorého je prímerie podmienené zastavením paľby zo strany Hizballáhu a odsunom všetkých jeho členov z oblastí južne od rieky Lítání.
Obe strany sa tiež dohodli na tom, že budú urýchlene zriadené zóny, v ktorých libanonská armáda prevezme výhradnú kontrolu nad územím a vytlačí z neho „všetkých neštátnych aktérov“. Ako by sa mali tieto bezpečnostné zóny vytvárať, nebolo bezprostredne jasné, napísal denník The Times of Israel.
O budúcnosti majú rozhodovať suverénne vlády
„Všetky krajiny opätovne potvrdili, že o budúcnosti vzťahov medzi Izraelom a Libanonom musia rozhodnúť ich suverénne vlády. Odmietli akýkoľvek pokus štátnych alebo neštátnych subjektov držať budúcnosť Libanonu ako rukojemníka,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
Libanonskí a izraelskí predstavitelia sa plánujú opäť stretnúť v týždni začínajúcom 22. júna. Hizballáh, ktorý v marci vypálením rakiet na Izrael vtiahol Libanon do vojny, priame rokovania s Izraelom dôrazne odmieta. Medzi Izraelom a Libanonom oficiálne platí pokoj zbraní od 16. apríla.
Boje pokračujú aj napriek prímeriu
V polovici mája bolo prímerie predĺžené o ďalších 45 dní. Izrael napriek tomu zintenzívnil útoky na juhu Libanonu, tvrdiac, že sa zameriava na ciele Hizballáhu. Militantné hnutie zas naďalej sporadicky odpaľuje na územie židovského štátu a útočí na izraelské ciele v Libanone. Izraelské útoky v Libanone si od začiatku vojny vyžiadali najmenej 3433 mŕtvych a 10 395 zranených, tvrdí libanonské ministerstvo zdravotníctva.
Pri izraelských úderoch v palestínskom Pásme Gazy zahynulo vo štvrtok najmenej osem ľudí, uviedol hovorca úradu civilnej obrany Mahmúd Basal pre agentúru AFP. Hlásili aj zranených. Informuje o tom TASR. Terčom útokov sa podľa hovorcu stali obytné budovy v meste Gaza, kde prišlo o život sedem ľudí. Jednu obeť si vyžiadal úder v utečeneckom tábore Šátí západne od mesta. Nemocnica Šifá v Gaze informovala, že zranenia utrpelo 15 ľudí.
Napriek prímeriu, ktoré formálne platí už od októbra, otriasa Pásmom Gazy násilie každý deň. Izraelská armáda okupuje viac než polovicu tohto územia v rozpore s podmienkami dohody o prímerí, ktorá mala po dvoch rokoch vojny zastaviť rozsiahle boje s militantným hnutím Hamas.
Rokovania o trvalom riešení sa vlečú
Izraelské útoky si od začiatku prímeria vyžiadali v Pásme Gazy najmenej 936 obetí, vyplýva podľa AFP z údajov gazského ministerstvo zdravotníctva, ktoré považuje OSN za spoľahlivé. Izrael a Hamas sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria.
Kroky smerom k dosiahnutiu trvalého urovnania, ktoré by z pásma stiahlo izraelské jednotky, odzbrojilo militantov a umožnilo obnovu zničenej enklávy, sa tiahnu už niekoľko mesiacov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu navyše minulý týždeň armáde nariadil, aby obsadila 70 percent Pásma Gazy.
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