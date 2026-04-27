Krajinu na konci apríla zasypal sneh, padal jeden rekord za druhým: Ľudia neverili vlastným očiam

Dnešné nevídané počasie v Moskve. Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Pod váhou snehu padlo približne 200 stromov.

Silné sneženie vytvorilo v pondelok v Moskve pre 27. apríl nový rekord v snehovej pokrývke, ktorá dosiahla 12 cm. Informoval o tom meteorológ Michail Leus na svojom telegramovom kanáli. TASR píše o počasí v Moskve podľa agentúry TASS a denníka The Moscow Times.

Pod váhou snehu padlo v hlavnom meste a v Moskovskej oblasti približne 200 stromov. Pre poškodené elektrické vedenie boli prerušené dodávky elektriny v asi 50 dedinách Moskovskej oblasti a cestujúci uviazli v početných dopravných zápchach. Niektoré letiská dočasne pozastavili lety a mestské úrady vydali „oranžový“ stupeň varovania pred počasím, čo je druhý najvyšší stupeň. Meteorológovia očakávajú, že studené počasie a nárazy vetra potrvajú ďalších 48 hodín.

12 centimetrov

„Do rána sa v hlavnom meste vytvorila snehová pokrývka s výškou 12 centimetrov. Je to tretí rekord za tento deň. Nikdy predtým nezažila Moskva 27. apríla toľko snehu. Predchádzajúci rekord viažuci sa k tomuto dňu bol 10 cm a držal sa 55 rokov,“ napísal Leus.

Podľa mestskej meteorologickej stanice na Všeruskom výstavisku (VDNCh) spadlo v Moskve cez noc 16 mm zrážok, čím bol prekonaný denný zrážkový rekord z roku 1880, kedy namerali 14,7 mm.

Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli

