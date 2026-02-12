Kotlár žiada, aby z trhu stiahli mRNA vakcíny: Výsledky zverejňovať nebude, ide o citlivé informácie

Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nina Malovcová
SITA
Koronavírus
Kotlár predstavil utajovaný materiál.

Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie Covid-19 Peter Kotlár (SNS) prezentoval na stredajšom rokovaní vlády SR utajovaný materiál. Na základe prezentovaných výsledkov by podľa slov Kotlára mali byť stiahnuté mRNA vakcíny z trhu. Informoval o tom pre médiá po vláde v stredu.

Kotlár povedal, že výsledky, ktoré prezentoval, ešte nebude hodnotiť a zverejňovať, ale podľa jeho slov musia stačiť na to, aby boli očkovacie mRNA preparáty okamžite stiahnuté z trhu pre ich neúčinnosť a nebezpečnosť. „Ide aj o citlivé informácie o zjavnej trestnej činnosti a zverejnenie týchto informácií by mohlo viesť k eliminácii dôkazov,“ odôvodnil utajenie.

Reakcie ministrov po rokovaní vlády

Pre ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Richarda Takáča (Smer – sociálna demokracia) boli prezentované údaje, čísla a zistenia Kotlára zarážajúce, povedal to na tlačovej konferencii po vláde. „Nakoľko nebol veľký časový priestor a pán minister zdravotníctva, na konci, keď vystúpil, povedal, že si musí dať preveriť všetky tieto informácie, ktoré poskytol pán splnomocnenec, je na tom, aby sa tie informácie, ktoré má, verifikovali a ak to bude, tak sú to veľmi závažné zistenia,“ uviedol.

Foto: TASR – Ján Krošlák

Ďalší postup je teda na ministrovi zdravotníctva SR Kamilovi Šaškovi (Hlas – sociálna demokracia) a Ministerstve zdravotníctva SR. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Tomáš Drucker (Hlas – sociálna demokracia) na tlačovej konferencii po vláde naopak zhodnotil, že vládni predstavitelia sa na rokovaní nedozvedeli nič zásadné.

„Pán splnomocnenec hovoril jeho základné postoje, hlavne aj k tomu trestnému stíhaniu, ale dohodol sa s pánom ministrom zdravotníctva, že si musia prejsť tie informácie, pretože sa nedá reagovať na niektoré typy informácií, ktoré ktokoľvek môže podať, keď ich nikdy predtým nevidel,“ povedal.

Štúdia SAV a termín zverejnenia dát

Následne uvítal štúdiu Slovenskej akadémie vied, ktorá preukázala, že vakcíny mRNA neobsahujú zvýšené zložky DNA, ktoré by boli nebezpečné, naopak potvrdila nižšiu úroveň, ako predpisoval výrobca. Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer – sociálna demokracia) na tlačovej konferencii po vláde uviedol Kotlárom ohlásený termín zverejnenia zistení, ktorý má byť na začiatku jesene.

„Do septembra má byť urobené celkové spracovanie všetkých dát, ktoré majú byť. Jednalo sa o konkrétne tvrdé dáta jednotlivých inštitúcií, ktoré hovorili o výrazných pomeroch medzi jednotlivými skupinami postihnutých sekundárnymi účinkami samotných vakcín,“ povedal. Následne odsúdil konanie orgánov činných v trestnom konaní, za trestné stíhanie Kotlára pre ich podľa slov Kaliňáka dvojaký meter v spravodlivosti a nadprácu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú…

