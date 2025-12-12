Rok 2025 prepísal rebríčky: Biblické meno, ktoré oslavuje meniny v septembri, konečne obsadilo TOP dvadsiatku

Foto: interez (Dana Kleinová) / Pexels

Dana Kleinová
Meno Rebeka je známe už z biblických čias, no štatistiky za rok 2025 ukázali, že je nadčasové.

Trendy v menách pre bábätká sa každoročne menia, hoci sú mená, ktoré sa v rebríčku držia už viac než desať rokov a zdá sa, že ich popularita nikdy neskončí. Čoraz viac pritom ľudia obľubujú klasické slovenské mená, hoci sa medzi najpoužívanejšími objavujú aj tie zahranične znejúce. 

Ako sme vás informovali v článku, tak ako každý rok, aj tento Ministerstvo vnútra SR zverejnilo rebríček najpopulárnejších mien za uplynulý rok. Rovnako ako posledných desať rokov, aj tento dávali rodičia deťom najmä mená Sofia a Jakub, pričom v ich tesnom závese boli Eliška a Samuel. Z prvej dvadsiatky vypadli mená Kristína, Ján a Patrik, a naopak, dostali sa do nej Rebeka, Sebastián a Dominik.

Foto: Pexels

Prvýkrát v TOP 10

Čo sa týka mena Rebeka, ak sa pozrieme na štatistiky od roku 2000, je to prvýkrát, čo sa umiestnila takto vysoko. Prvý raz sa v prvej 50 umiestnila v roku 2002, avšak až na 45. priečke s počtom dievčat narodených s týmto menom 150. O rok neskôr klesla na 46. priečku s počtom bábätiek 156. Odvtedy pomaly, ale isto stúpala nahor.

Hranicu 200 bábätiek prekročila v roku 2005, kedy sa s počtom 222 ocitla na 32. priečke. O rok neskôr však znova klesla na 41. priečku. K TOP 20 sa priblížila až v roku 2020, kedy si vyslúžila 22. miesto a o rok neskôr už bola na 19. priečke. Ukázalo sa tak, že v posledných piatich rokoch sa Rebeka začala stávať novým „trendy“ menom, ktoré si držalo konštantné čísla, hoci v roku 2022 opäť spadla pod hranicu TOP 20.

Foto: Femm / Pexels

V roku 2021 sa narodilo až 372 Rebiek a až do roku 2024 si držala hranicu minimálne 202 bábätiek narodených s týmto menom. Avšak, zatiaľ čo minulý rok sa toto meno objavilo na 23. priečke, tento rok sa prebojovalo až do TOP 20 a to presne s 20. priečkou.

Význam tohto mena

Rebeka je biblické meno, ktoré má dlhoročnú tradíciu, uvádza portál VýznamMIEN.sk. Na Slovensku a v Česku je toto meno populárne najmä v posledných desaťročiach, keďže rodičia opäť začali hľadať inšpiráciu v Biblii a volia tak mená, ktoré sú nadčasové a elegantné. Meno Rebeka má hebrejský pôvod a jeho význam je „spájať“ alebo „viazať“. Často sa však prekladá aj ako „spútaná v kráse“ alebo „nádhera“.

S meninami 2. septembra a v spojení s číslom 5 sa Rebeka označuje ako meno nezávislých a silných žien, ktoré sú často vnímané ako charizmatické a inšpiratívne osobnosti pozitívne ovplyvňujúce svoje okolie.

