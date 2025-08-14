Kohútik sa zatvoril: Ropa k nám cez ropovod Družba netečie, tvrdí exminister Hirman. Dôvodom je včerajší útok v Rusku

Čerpaciu stanicu ruského ropovodu Družba v Brianskej oblasti zasiahli v noci na stredu ukrajinské drony. Uviedol to zdroj webu Ukrajinská pravda v spravodajských službách Ukrajiny.
Tento útok mal podľa exministra hospodárstva Karla Hirmana spôsobiť, že preprava cez ropovod na Slovensko a do Maďarska aktuálne stojí, píše člen Demokratov na sociálnej sieti. Toto jeho vyjadrenie je však v rozpore s vyjadrením Slovnaftu. Rafinéria pre Denník N povedala, že neeviduje žiadny výpadok. „Dodávky ropy prúdia v súlade s harmonogramom,“ znie vyjadrenie rafinérie, ktorá ropu odoberá práve cez Družbu.
Séria výbuchov
Podľa ruských telegramových kanálov bolo na mieste čerpacej stanice Uneča a v okolí počuť sériu výbuchov. Následne na čerpacej stanici ropy vypukol rozsiahly požiar a na miesto vyslali záchranárov.
Zdroj Ukrajinskej pravdy sa vyjadril, že útok podnikli ukrajinské samovražedné drony. Ropný terminál Uneča je najväčším uzlom ropovodného systému Družba, ktorý vlastní holdingová spoločnosť Transnefteproduct. Podieľa sa na zásobovaní ruskej vojensko-priemyselnej základne. Nejde pritom o prvý požiar, v minulosti bol poškodený už viackrát.
Reports about Ukrainian strikes on the Unecha oil pumping station in Bryansk Oblast, western Russia.
This facility is an important oil transportation hub for the „Druzhba“ pipeline, through which Russian oil flows to such countries as Belarus, Hungary and Slovakia. pic.twitter.com/FoWm4VW77g
— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) August 12, 2025
