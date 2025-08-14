Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník

Foto: interez.sk

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom Karolíny Piliarovej v diskusnej relácii 1 na 1 bol bývalý minister zahraničných vecí a súčasný člen predsedníctva hnutia Progresívne Slovensko, Ivan Korčok.

Absolútne nezvládnutý a netransparentný záchrankový tender za dve miliardy eur pod taktovkou Kamila Šaška nie je pre koalíciu dostatočným dôvodom, aby šéfa rezortu zdravotníctva odvolala. Aj to bola téma, o ktorej diskutovali v relácii 1 na 1 moderátorka Karolína Piliarová a Ivan Korčok.

Opozičná strana Progresívne Slovensko však bude napriek zrušeniu tendra žiadať ministra o zverejnenia výsledkov, aby sa podozrenia z možnej politickej korupcie dokázali preukázať.

Viac z témy 1 na 1:
1.
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
2.
Politológ Branislav Kováčik v 1 na 1: Fico telefonátom s Izraelom chce ukázať, že je významný premiér
3.
Boris Kollár v 1 na 1: Fico sa na Slovensku bije do pŕs, no keď príde do Bruselu, sklopí uši
Zobraziť všetky články (20)

V rozhovore sa však vrátili aj k iným aktuálnym témam z posledných dní, napríklad k napadnutiu Slovákov žijúcich v srbskej Vojvodine. Srbskí nacionalisti zaútočili na výstavu fotografií Slovákov, ktorí prezentovali fotografie z protivládnych protestov v Srbsku. Premiér ani minister zahraničných vecí sa Slovákov nezastali s vysvetlením, že ide o vnútroštátne záležitosti Srbska. Korčok postoj Fica a Blanára považuje nielen za ignoráciu, ale aj snahu o udržanie dobrých vzťahov s prorusky naladeným srbským premiérom, Alexandrom Vučičom.

Okrem iného sa v diskusii venovali plánovanému stretnutiu Vladimira Putina a Donalda Trumpa na Aljaške, či netransparentnosti okolo prezidentskej kampane Petra Pellegriniho.

Aktuálny diel relácie si môžete pozrieť na našom YouTube profile alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac