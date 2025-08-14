Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník

Absolútne nezvládnutý a netransparentný záchrankový tender za dve miliardy eur pod taktovkou Kamila Šaška nie je pre koalíciu dostatočným dôvodom, aby šéfa rezortu zdravotníctva odvolala. Aj to bola téma, o ktorej diskutovali v relácii 1 na 1 moderátorka Karolína Piliarová a Ivan Korčok.
Opozičná strana Progresívne Slovensko však bude napriek zrušeniu tendra žiadať ministra o zverejnenia výsledkov, aby sa podozrenia z možnej politickej korupcie dokázali preukázať.
V rozhovore sa však vrátili aj k iným aktuálnym témam z posledných dní, napríklad k napadnutiu Slovákov žijúcich v srbskej Vojvodine. Srbskí nacionalisti zaútočili na výstavu fotografií Slovákov, ktorí prezentovali fotografie z protivládnych protestov v Srbsku. Premiér ani minister zahraničných vecí sa Slovákov nezastali s vysvetlením, že ide o vnútroštátne záležitosti Srbska. Korčok postoj Fica a Blanára považuje nielen za ignoráciu, ale aj snahu o udržanie dobrých vzťahov s prorusky naladeným srbským premiérom, Alexandrom Vučičom.
Okrem iného sa v diskusii venovali plánovanému stretnutiu Vladimira Putina a Donalda Trumpa na Aljaške, či netransparentnosti okolo prezidentskej kampane Petra Pellegriniho.
