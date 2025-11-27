Klientov 2 známych bánk dnes zasiahli vážne problémy: Platby padajú a transakcie sú zamietané, toto všetko prestalo fungovať

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
Okamžité platby sú zamietané.

Tatra banka a Raiffeisen Bank hlásia problémy. Okamžité platby sú nedostupné a používateľom ich zamieta systém.

Hneď dve slovenské banky, a to Tatra banka a Raiffeisen Bank, majú v posledných hodinách technické problémy so spracovaním okamžitých platieb. Banky o tom informujú na svojich weboch, pričom upozorňujú, že výpadok ovplyvňuje nielen samotné banky, ale aj ich používateľov. Nedostupnosť sa týka odchádzajúcich aj prichádzajúcich okamžitých platieb, ktoré sú automaticky zamietané.

Odchádzajúce platby idú ako štandardné SEPA

Banky vysvetľujú, že počas výpadku sú odchádzajúce okamžité platby spracované ako štandardné SEPA transakcie.

„Vážení klienti, aktuálne evidujeme krátkodobú nedostupnosť spracovania okamžitých platieb. Odchádzajúce platby sú preto spracované ako štandardné SEPA platby a prichádzajúce okamžité platby sú počas výpadku zamietané,“ uvádzajú v oznámeniach. Zatiaľ nie je známe, dokedy bude nedostupnosť trvať.

Tatra banka aj Raiffeisen Bank sa klientom ospravedlňujú za vzniknutý diskomfort.

Správu budeme aktualizovať.

Najnovšie články

